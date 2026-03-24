لجنة البنى التنظيمية تُقر الهياكل التنظيمية الجديدة لقطاع التربية لتعزيز جودة التعليم

دمشق-سانا

أقرت لجنة إقرار البُنى التنظيمية، المُشكّلة بموجب المرسوم رقم /43/ لعام 2025، برئاسة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، وبحضور وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، الهياكل التنظيمية الجديدة لوزارة التربية، بما يشمل الإدارة المركزية ومديريات التربية والمجمعات التربوية في المحافظات.

ويأتي هذا القرار في إطار العمل على تنظيم قطاع التربية بشكل أوضح وأبسط، من خلال تحديد المسؤوليات وتوزيع الأدوار بما يساعد على تحسين سير العمل داخل المؤسسات التعليمية، ويجعل الإجراءات أكثر سرعة وفعالية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقريب الإدارة من الواقع اليومي للمدارس، وتمكين الكوادر التربوية من أداء دورها بشكل أفضل، بما ينعكس مباشرة على جودة التعليم، ويعزز من دور المعلم في بيئة عمل أكثر تنظيماً ووضوحاً.

وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود تطوير الإدارة العامة، بما يسهم في تقديم خدمات تعليمية أفضل، ويقرب أثر التحول المؤسسي من حياة المواطنين بشكل ملموس.