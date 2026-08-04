الجنايات الرابعة بدمشق تعقد جلستها الثامنة لمحاكمة عاطف نجيب

دمشق-سانا

تعقد محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، اليوم الثلاثاء، جلستها الثامنة ‏للنظر في الدعوى ‏المقامة ضد عاطف نجيب المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.‏

ويرأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، بحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وممثلين عن منظمات ‏قانونية وإنسانية دولية.‏

وخصصت الجلسة السابقة التي عقدت في الـ 28 من تموز الماضي للاستماع إلى أقوال شاهد بطلب من جهة الدفاع، حيث أدلى بإفادته أمام هيئة المحكمة ضمن إطار إجراءات الإثبات القضائي.

والمتهم نجيب، هو ابن خالة رأس النظام البائد المجرم بشار الأسد شغل سابقاً منصب ‏رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، ويتحمل مسؤولية مباشرة عن الحملات ‏القمعية والاعتقالات التي شهدتها المحافظة منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وعلى ‏رأسها حادثة اعتقال أطفال درعا في آذار من العام نفسه ويواجه تهماً أبرزها:

القتل والتعذيب ‏والاعتقال التعسفي

المشاركة في قمع الاحتجاجات السلمية بالرصاص الحي

المسؤولية ‏المباشرة عن مجزرة المسجد العمري

اتهامات بالقتل الجماعي الممنهج ‏وتعذيب معتقلين أفضى إلى الموت داخل مراكز الاحتجاز.‏

وكانت أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب انطلقت ‏في الـ 26 من نيسان الماضي ضمن ‏مسار يهدف إلى كشف الحقيقة، ‏وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول ‏القضائية.‏