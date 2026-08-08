العثور على رفات بشرية مجهولة الهوية في حي الرصافة بدير الزور

دير الزور-سانا

استجابت دوريات المباحث والأدلة الجنائية، اليوم السبت، لبلاغ من سكان حي الرصافة بدير الزور، حول موقع تم العثور فيه على رفات بشرية بأحد الأقبية.

وذكرت قيادة الأمن الداخلي عبر صفحتها على فيسبوك أنه جرى تأمين الموقع ورفع العينات اللازمة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين.

وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن أي موقع يُعثر فيه على رفات يعامل كمسرح واقعة، ويُمنع العبث به أو نقل الرفات والمقتنيات الموجودة فيه قبل حضور الجهات المختصة، حفاظاً على الأدلة وسلامة إجراءات التحقق والتعرف على الهوية.

ودعت إلى تواصل الأهالي مع الجهات المختصة لضمان التعامل مع الموقع وفق الأصول القانونية.

يذكر أنه تم العثور على رفات 3 أشخاص مجهولي الهوية في بادية المريعية بريف دير الزور الشرقي، في نيسان الماضي، وذلك بعد ورود بلاغ من أحد رعاة الغنم في المنطقة.