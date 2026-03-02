الدفاع المدني السوري يستجيب لسقوط أجسام حربية في درعا والقنيطرة

دمشق-سانا

استجابت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث اليوم الإثنين، لثلاثة مواقع سقطت فيها أجسام حربية في محافظتي درعا والقنيطرة، وذلك نتيجة الأحداث الإقليمية الجارية.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام أن المواقع شملت مدينة السلام في القنيطرة بالقرب من مبنى الهلال الأحمر، ومدرسة في قرية دير العدس بريف درعا الشمالي الغربي، إضافة إلى مدينة نوى في الريف ذاته.

وبيّنت الوزارة أن فرق الدفاع المدني تحركت فور تلقي البلاغات، حيث عملت على تأمين المواقع ووضع أشرطة تحذيرية حولها، ريثما تصل الفرق المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة وإزالة الأجسام الحربية بطرق آمنة، بما يضمن سلامة المدنيين وحماية الممتلكات والمنطقة المحيطة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التقيد بإرشادات السلامة العامة، وعدم الاقتراب من أي جسم غريب أو حطام ساقط، والاحتماء داخل المباني عند سماع أصوات انفجارات، والابتعاد عن النوافذ والأسطح المكشوفة، وعدم التجمهر أو التوجه إلى أماكن سقوط الحطام، إضافة إلى الإبلاغ عن أي حريق ناجم عن سقوط أجسام حربية أو عن أي جسم مشبوه، واتباع التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية حفاظاً على سلامتهم.

وأشارت الوزارة إلى إمكانية التواصل مع الدفاع المدني السوري عبر الأرقام المخصصة لطلب خدمات الإنقاذ والإسعاف والإطفاء والمساعدة في حالات الطوارئ والحوادث المرورية، عبر صفحته الرسمية.

وكانت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، استجابت أمس الأول السبت، لـ 5 حوادث سقوط أجسام حربية في محافظتي درعا، والقنيطرة، نتيجة الضربات الصاروخية المتبادلة بين إيران وإسرائيل منذ يوم السبت الماضي.