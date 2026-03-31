حملة لتعزيز التلقيح الروتيني في محافظة دير الزور

أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمتي الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، والصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، حملة تعزيز اللقاح الروتيني في مدينة صبيخان بريف دير الزور، بحضور وفد من الوزارة ومديرية الصحة

وممثلين عن المنظمتين.

وأوضح مدير صحة دير الزور نصر العلوان، في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة انطلقت من مركز صبيخان الصحي في ريف المحافظة، لكونه يغطي حملات اللقاح منذ فترات سابقة، مشيراً الى أن الحملة تغطي الخدمات عبر فرق ثابتة وأخرى جوالة، وتستهدف المتسربين والمتخلفين عن اللقاح.

وبين العلوان أنه ستكون هناك حملة لقاح شلل فموي كاملة متزامنة، حيث تهدف الحملة إلى استدراك النقص في اللقاح، ولا سيما بعد التحرير الذي شهدته المحافظة مؤخراً، ووجود أعداد كبيرة من المتسربين الذين لم تتم تغطيتهم باللقاحات اللازمة، والنقص الكبير في البيانات المتكاملة عن حالة اللقاح للأهالي العائدين للمنطقة.

بدوره، بيّن مدير إدارة الأمراض السارية والمزمنة بوزارة الصحة ياسر الفرّوح، أن هدف الحملة تعزيز المناعة واستكمال اللقاحات وخاصة ضد الحصبة وشلل الأطفال، مشيراً الى أن الرصد والكشف المبكر يلعبان دوراً كبيراً في تخفيف الأضرار ومنع حدوث الأمراض.

يذكر أن حملة تعزيز اللقاح الروتيني تشمل عدة محافظات بينها دير الزور والرقة والحسكة وبعض المناطق في حلب، وتستهدف الأطفال دون سن الخامسة، إضافة إلى المتسربين من اللقاح، وتستمر حتى الـ 22 من نيسان القادم.