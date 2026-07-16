بدء أعمال الجلسة الافتتاحية للجنة السورية ـ ‏الألمانية ‏المشتركة.

فرق وزارة الطوارئ تواصل الاستجابة الإنسانية للسوريين العائدين من لبنان
حرس الحدود يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة على الحدود السورية اللبنانية
السياحة السورية تكرم طهاة من وزارة الدفاع بعد إنهاء دورة تدريبية في الطهي الشامل
إخماد حريق اندلع في خزان وقود بمدينة الرقة
ترحيباً بالرئيس أحمد الشرع أبناء الجالية السورية يتجمعون أمام مبنى البيت الأبيض
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