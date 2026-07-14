الإدارة المحلية: خطة وطنية لتعزيز الاستجابة ‏لحرائق الغابات ودعم التعافي البيئي‎

دمشق-سانا
اتخذت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية، بالتعاون مع وزارتي الزراعة والطوارئ وإدارة الكوارث، جملة من الإجراءات لتعزيز الجاهزية لمواجهة حرائق الغابات، ومعالجة آثار الحرائق التي شهدتها عدة مناطق خلال الفترة الماضية.
ويأتي ذلك ضمن خطة وطنية متكاملة، تشمل رفع كفاءة الاستجابة الميدانية، وتقييم الأضرار، ودعم تعافي النظم البيئية والمجتمعات المحلية، بالتوازي مع توسيع التعاون الدولي وتنفيذ استراتيجيات الحد من آثار التغير المناخي.
منظومات الرصد المبكر
وأوضح مدير التنوع الحيوي في الوزارة بلال الحايك أن الاستعدادات هذا العام تضمنت نشر وتجهيز نحو 30 نقطة مراقبة وإطفاء متقدمة في ريف اللاذقية الشمالي والمناطق الحراجية الوعرة، بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بما يضمن التدخل السريع وتطويق الحرائق في مراحلها الأولى، كما تم اعتماد منظومة إنذار مبكر لرصد أي تصاعد للدخان، في إطار تحسين سرعة الاستجابة وتقليل الخسائر.
وأشار الحايك إلى سعي الوزارة لتأمين التمويل عبر المشاريع البيئية والصناديق المختصة، في ظل عدم وجود بند تمويلي مستقل ضمن موازنتها، مقارنة بوزارات أخرى معنية.
بدء التعافي الطبيعي
وأوضح الحايك أن نتائج التقييم الميداني في منطقتي كسب والفرنلق بينت أن الحرائق أتت على ما بين 80 و95 بالمئة من المساحات الغابية، مع تسجيل أعلى نسب الضرر في برج التفاحية وجبل النسر، كما أظهرت الدراسات أن الحرائق بدأت أرضية وسطحية قبل أن تتحول إلى حرائق تاجية مدمرة في المنحدرات الشديدة.
وبيّن الحايك أنه على الصعيد الاجتماعي، كشف مسح شمل 23 أسرة تضرر مصادر دخل جميع الأسر بنسبة 100 بالمئة، مع فقدان بعضها مصادر رزقها بشكل كامل، إضافة إلى تضرر شبكات المياه بنسبة 95 بالمئة، ما أدى إلى أزمة في مياه الشرب والري.
وأشار الحايك إلى أن التحاليل البيئية أظهرت تدهور التربة وتحجرها وارتفاع معدلات التعرية، إلى جانب تلوث في المياه نتيجة تضرر شبكات الصرف الصحي، في حين أظهرت المؤشرات البيولوجية بدء تعافٍ تدريجي للنظام البيئي، مع تجدد نباتي ملحوظ وعودة بعض الكائنات الحية.
إعادة التأهيل والتعاون الدولي
في مجال إعادة التأهيل، أوضح الحايك أن المعالجة العلمية تقضي بترك المناطق المتضررة لموسمين مطريين لإتاحة التعافي الطبيعي، مع تطبيق إجراءات حماية، يليها تنفيذ برامج إعادة تأهيل باستخدام بذور محلية وتقنيات حديثة مثل كرات الطين.
وأكد أن الوزارة تعمل كجهة وطنية للتنسيق مع المنظمات الدولية، حيث صدقت سوريا على 34 اتفاقية بيئية، وتم توقيع ثلاثة مشاريع بقيمة 33 مليون دولار قيد التنفيذ، إضافة إلى إعداد مشاريع ذات أولوية على مستوى الجمهورية.
وفيما يتعلق بالتغير المناخي، شدد الحايك على عمل الوزارة على مسارين للتخفيف والتكيف، من خلال إعداد الاستراتيجيات الوطنية وجرد الانبعاثات، إلى جانب تنفيذ برامج لحماية التنوع الحيوي ومكافحة التصحر وتوسيع المحميات الطبيعية، مع تعزيز دور التوعية البيئية في المجتمعات المحلية، ولا سيما في القرى المتضررة.
وكانت نيران الحرائق في العام الماضي التهمت 20 ألف هكتار من الغابات الطبيعية في الساحل السوري بالمناطق الممتدة من كسب إلى اللاذقية، فيما تضررت بشكل كبير غابات كاملة من الصنوبر والسنديان.