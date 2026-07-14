الإدارة المحلية: خطة وطنية لتعزيز الاستجابة ‏لحرائق الغابات ودعم التعافي البيئي‎

دمشق-سانا

اتخذت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية، ‏بالتعاون مع وزارتي الزراعة والطوارئ وإدارة ‏الكوارث، جملة من الإجراءات لتعزيز الجاهزية ‏لمواجهة حرائق الغابات، ومعالجة آثار الحرائق التي ‏شهدتها عدة مناطق خلال الفترة الماضية‎.‎

ويأتي ذلك ضمن خطة وطنية متكاملة، تشمل رفع ‏كفاءة الاستجابة الميدانية، وتقييم الأضرار، ودعم ‏تعافي النظم البيئية والمجتمعات المحلية، بالتوازي ‏مع توسيع التعاون الدولي وتنفيذ استراتيجيات الحد ‏من آثار التغير المناخي‎.‎

منظومات الرصد المبكر

وأوضح مدير التنوع الحيوي في الوزارة بلال ‏الحايك أن الاستعدادات هذا العام تضمنت نشر ‏وتجهيز نحو 30 نقطة مراقبة وإطفاء متقدمة في ‏ريف اللاذقية الشمالي والمناطق الحراجية الوعرة، ‏بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بما ‏يضمن التدخل السريع وتطويق الحرائق في مراحلها ‏الأولى، كما تم اعتماد منظومة إنذار مبكر لرصد أي ‏تصاعد للدخان، في إطار تحسين سرعة الاستجابة ‏وتقليل الخسائر‎.‎

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وأشار الحايك إلى سعي الوزارة لتأمين التمويل عبر ‏المشاريع البيئية والصناديق المختصة، في ظل عدم ‏وجود بند تمويلي مستقل ضمن موازنتها، مقارنة ‏بوزارات أخرى معنية‎.‎

بدء التعافي الطبيعي

وأوضح الحايك أن نتائج التقييم الميداني في منطقتي ‏كسب والفرنلق بينت أن الحرائق أتت على ما بين ‌‏80 و95 بالمئة من المساحات الغابية، مع تسجيل ‏أعلى نسب الضرر في برج التفاحية وجبل النسر، ‏كما أظهرت الدراسات أن الحرائق بدأت أرضية ‏وسطحية قبل أن تتحول إلى حرائق تاجية مدمرة في ‏المنحدرات الشديدة‎.‎

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وبيّن الحايك أنه على الصعيد الاجتماعي، كشف ‏مسح شمل 23 أسرة تضرر مصادر دخل جميع ‏الأسر بنسبة 100 بالمئة، مع فقدان بعضها مصادر ‏رزقها بشكل كامل، إضافة إلى تضرر شبكات المياه ‏بنسبة 95 بالمئة، ما أدى إلى أزمة في مياه الشرب ‏والري‎.‎

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وأشار الحايك إلى أن التحاليل البيئية أظهرت تدهور ‏التربة وتحجرها وارتفاع معدلات التعرية، إلى جانب ‏تلوث في المياه نتيجة تضرر شبكات الصرف ‏الصحي، في حين أظهرت المؤشرات البيولوجية بدء ‏تعافٍ تدريجي للنظام البيئي، مع تجدد نباتي ملحوظ ‏وعودة بعض الكائنات الحية‎.‎

إعادة التأهيل والتعاون الدولي

في مجال إعادة التأهيل، أوضح الحايك أن المعالجة ‏العلمية تقضي بترك المناطق المتضررة لموسمين ‏مطريين لإتاحة التعافي الطبيعي، مع تطبيق ‏إجراءات حماية، يليها تنفيذ برامج إعادة تأهيل ‏باستخدام بذور محلية وتقنيات حديثة مثل كرات ‏الطين‎.‎

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وأكد أن الوزارة تعمل كجهة وطنية للتنسيق مع ‏المنظمات الدولية، حيث صدقت سوريا على 34 ‏اتفاقية بيئية، وتم توقيع ثلاثة مشاريع بقيمة 33 ‏مليون دولار قيد التنفيذ، إضافة إلى إعداد مشاريع ‏ذات أولوية على مستوى الجمهورية‎.‎

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وفيما يتعلق بالتغير المناخي، شدد الحايك على عمل ‏الوزارة على مسارين للتخفيف والتكيف، من خلال ‏إعداد الاستراتيجيات الوطنية وجرد الانبعاثات، إلى ‏جانب تنفيذ برامج لحماية التنوع الحيوي ومكافحة ‏التصحر وتوسيع المحميات الطبيعية، مع تعزيز دور ‏التوعية البيئية في المجتمعات المحلية، ولا سيما في ‏القرى المتضررة‎.‎

وكانت نيران الحرائق في العام الماضي التهمت 20 ‏ألف هكتار من الغابات الطبيعية في الساحل السوري ‏بالمناطق الممتدة من كسب إلى اللاذقية، فيما ‏تضررت بشكل كبير غابات كاملة من الصنوبر ‏والسنديان.‏