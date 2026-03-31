الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لهطل أمطار في بعض المناطق السورية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع في معظم المناطق السورية مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 1-3 درجات مئوية.

وبينت المديرية العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس نهار اليوم الثلاثاء يكون ربيعياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، مع بقاء الفرصة لهطل أمطار محلية عشوائية الحدوث في المناطق الشرقية والجزيرة وأجزاء من المنطقة الساحلية والجنوبية الغربية.

ليلاً، يكون الجو بارداً نسبياً بشكل عام، ويحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية والجزيرة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، تصبح خلال ساعات المساء شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، أما البحر فمتوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: