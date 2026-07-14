وزير الطوارئ ومحافظ السويداء يبحثان الاحتياجات الضرورية للمحافظة ‏

السويداء-سانا
بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، مع محافظ السويداء مصطفى البكور، الاحتياجات والمتطلبات الضرورية للمحافظة، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب تطوير آليات العمل.
وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على تلغرام، أنه جرت خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى المحافظة، مناقشة خطة التوظيف في الوزارة والاستراتيجية المستقبلية.
شارك في الاجتماع مديرا منطقتي “المزرعة” و”الصورة الصغيرة”.
ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الواقع الخدمي والتنموي في المحافظة.