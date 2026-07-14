وزير الطوارئ ومحافظ السويداء يبحثان الاحتياجات الضرورية للمحافظة ‏

photo 2 2026 07 14 13 49 08 وزير الطوارئ ومحافظ السويداء يبحثان الاحتياجات الضرورية للمحافظة ‏

السويداء-سانا ‏

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، والوفد المرافق له، اليوم ‏الثلاثاء، مع محافظ السويداء مصطفى البكور، الاحتياجات والمتطلبات الضرورية ‏للمحافظة، بما ينعكس إيجاباً على تحسين ‏الخدمات ورفع كفاءة الأداء، إلى ‏جانب تطوير آليات العمل.‏

وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على تلغرام،‏ أنه جرت خلال الاجتماع ‏الذي عقد في مبنى المحافظة، مناقشة خطة التوظيف في الوزارة ‏والاستراتيجية ‏المستقبلية. ‏

شارك في الاجتماع مديرا منطقتي “المزرعة” و”الصورة الصغيرة”.‏

ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الواقع الخدمي والتنموي ‌‏في المحافظة.‏

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