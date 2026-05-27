طوارئ مياه دمشق.. جاهزية كاملة واستنفار على مدار ‏الساعة خلال عطلة عيد الأضحى

دمشق-سانا‏

تستمر ورشات طوارئ المياه التابعة للشركة العامة لمياه ‏الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق في عملها ‏خلال ‏عطلة عيد الأضحى المبارك، للحفاظ على استقرار ‏إمدادات المياه في مختلف مناطق المدينة‎.‎

خطة مناوبات شاملة‎ ‎

وأوضح مدير طوارئ مياه دمشق المهندس أحمد الخاطر ‏في تصريح لمراسلة سانا اليوم الأربعاء، أنه تم تنظيم ‏جدول ‏مناوبات على مدار الساعة لجميع عمال ورشات ‏الطوارئ خلال فترة عيد الأضحى، وفق ورديات ‏صباحية ومسائية وليلية، ‏بهدف ضمان الجاهزية الكاملة ‏والاستجابة السريعة لأي طارئ قد تشهده شبكات المياه ‏والصرف الصحي، لافتاً إلى أن ‏التعامل مع الشكاوى يتم ‏وفقاً لطبيعة الشكوى وموقعها لضمان سرعة المعالجة، ‏والحد من أي تأثير على المواطنين.‏

مكاتب طوارئ مخصصة وأرقام مباشرة لتلقي الشكاوى

وبيّن الخاطر أن الشركة خصصت عدداً من خطوط ‏الطوارئ في أقسام القدم والمزرعة والمزة، إضافة إلى ‏الخط الساخن، ‏وخطوط مباشرة مع مدير طوارئ المياه، ‏ورؤساء الأقسام، لتلقي شكاوى المواطنين على مدار ‏الساعة خلال عطلة العيد، ‏وهي كالآتي‎:‎

‎-‎أرقام المنطقة الشمالية‎:‎

مدير طوارئ مياه دمشق: ‌‏‌‏0987000166 الخط الساخن

‎4424799 ‎أرضي المنطقة الشمالية

‎0987000135 ‎مكتب طوارئ المنطقة الشمالية‎ ‎

‎0987000183 ‎رئيس الورشة هيثم الصالح

ـ أرقام المنطقة الجنوبية‎:‎

‎8140757 ‎أرضي المنطقة الجنوبية

‎0987000139 ‌‏ رئيس ورشات طوارئ مياه المنطقة ‏الجنوبية مدين العلي‎ ‎

مدير طوارئ مياه دمشق: ‏0987000172‏

ولفت الخاطر إلى أن شبكات المياه في دمشق تعاني من ‏أضرار كبيرة نتيجة قدمها، والأضرار التي لحقت بها ‏خلال السنوات ‏السابقة، ما يؤدي إلى كثرة الأعطال، ‏وحدوث هدر مائي في بعض المواقع‎.‎

وكانت ورشات الطوارئ التابعة للشركة العامة لمياه ‏الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمشق، أنهت في ‏الرابع والعشرين ‏من الشهر الحالي أعمال معالجة تلوث ‏مياه الشرب، بعد ورود شكاوى من الأهالي حول اختلاط ‏مياه الشرب بالصرف ‏الصحي في حي القدم بدمشق‎.‎