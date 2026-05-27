طوارئ مياه دمشق.. جاهزية كاملة واستنفار على مدار ‏الساعة خلال عطلة عيد الأضحى

دمشق-سانا
تستمر ورشات طوارئ المياه التابعة للشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق في عملها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، للحفاظ على استقرار إمدادات المياه في مختلف مناطق المدينة.
خطة مناوبات شاملة
وأوضح مدير طوارئ مياه دمشق المهندس أحمد الخاطر في تصريح لمراسلة سانا اليوم الأربعاء، أنه تم تنظيم جدول مناوبات على مدار الساعة لجميع عمال ورشات الطوارئ خلال فترة عيد الأضحى، وفق ورديات صباحية ومسائية وليلية، بهدف ضمان الجاهزية الكاملة والاستجابة السريعة لأي طارئ قد تشهده شبكات المياه والصرف الصحي، لافتاً إلى أن التعامل مع الشكاوى يتم وفقاً لطبيعة الشكوى وموقعها لضمان سرعة المعالجة، والحد من أي تأثير على المواطنين.
مكاتب طوارئ مخصصة وأرقام مباشرة لتلقي الشكاوى
وبيّن الخاطر أن الشركة خصصت عدداً من خطوط الطوارئ في أقسام القدم والمزرعة والمزة، إضافة إلى الخط الساخن، وخطوط مباشرة مع مدير طوارئ المياه، ورؤساء الأقسام، لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة خلال عطلة العيد، وهي كالآتي:
-أرقام المنطقة الشمالية:
مدير طوارئ مياه دمشق: 0987000166 الخط الساخن
4424799 أرضي المنطقة الشمالية
0987000135 مكتب طوارئ المنطقة الشمالية
0987000183 رئيس الورشة هيثم الصالح
ـ أرقام المنطقة الجنوبية:
8140757 أرضي المنطقة الجنوبية
0987000139 رئيس ورشات طوارئ مياه المنطقة الجنوبية مدين العلي
مدير طوارئ مياه دمشق: 0987000172
ولفت الخاطر إلى أن شبكات المياه في دمشق تعاني من أضرار كبيرة نتيجة قدمها، والأضرار التي لحقت بها خلال السنوات السابقة، ما يؤدي إلى كثرة الأعطال، وحدوث هدر مائي في بعض المواقع.
وكانت ورشات الطوارئ التابعة للشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمشق، أنهت في الرابع والعشرين من الشهر الحالي أعمال معالجة تلوث مياه الشرب، بعد ورود شكاوى من الأهالي حول اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي في حي القدم بدمشق.