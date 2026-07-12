وزيرا الدفاع والطاقة يعزيان بضحايا غرق العبّارة النهرية في نهر الفرات

دمشق-سانا

أعرب وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، عن خالص تعازيه ومواساته لعائلات ضحايا غرق العبّارة النهرية في نهر الفرات بمحافظة دير الزور.



وقال أبو قصرة عبر منصة (X) اليوم الأحد: “تابعنا بألم بالغ حادثة غرق العبّارة النهرية في نهر الفرات، ونعرب عن خالص تعازينا ومواساتنا لعائلات الضحايا، ونؤكد وقوف وزارة الدفاع إلى جانب أهلنا، من خلال استمرار دعم جهود البحث والإنقاذ بالتعاون مع الجهات المعنية، والعمل على إيجاد حلول تضمن سلامة حركة التنقل وتحفظ حياة المواطنين”.



من جانبه عبر وزير الطاقة محمد البشير عن تعازيه بضحايا العبّارة وقال عبر منصة (‏X‏): “ببالغ الحزن والأسى، ننعى ضحايا حادثة غرق العبارة في نهر الفرات بمدينة دير الزور، ونعزي أهلنا بهذا المصاب الأليم، رحم الله الضحايا، وألهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وعظيم السلوان، ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين، وأن يردّ المفقودين إلى أهلهم سالمين”.



وتوفي 3 أشخاص فجر اليوم الأحد، إثر غرق عبّارة بعد اصطدامها بالجسر الحربي العائم المؤقت في مدينة ‏دير الزور، ما أدى إلى سقوط ركابها في مياه نهر الفرات.‏