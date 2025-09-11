حضور رسمي وشعبي كبير في إطلاق حملة “دير العز”

المشاريع الانفصالية وتحديات الوحدة الوطنية.. قراءة قانونية في تأثيرها على النسيج المجتمعي
البدء بمشروع سوق الخير لتخفيف الأعباء على المواطنين في مدينة الميادين بريف دير الزور
معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير النقل يتفقدان جناح الوزارة في مدينة المعارض
جناح المياه في معرض دمشق الدولي.. خدمات تواكب الاحتياجات المتزايدة للمواطنين
أفران مدينة حلب تواصل عملها لتأمين مادة الخبز للمواطنين دون انقطاع
