طوكيو-سانا
انخفض المؤشر نيكي الياباني بشكل طفيف، اليوم الإثنين، مع تراجع أسهم شركات الرقائق الإلكترونية في أعقاب تراجع الأسهم الأمريكية، في حين ارتفعت أسهم شركات الطاقة بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر نيكي انخفض 0.43 بالمئة إلى 62425.47 نقطة في معاملات الصباح، متراجعاً للجلسة الثالثة على التوالي، ومتجهاً نحو أدنى مستوى إغلاق منذ 30 تموز ، فيما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.48 بالمئة إلى 3984.74 نقطة.
وقال ساتوشي سايتو، كبير المحللين في شركة مونيكس سيكيوريتيز، في مذكرة: “إنّ مؤشر نيكي للأسهم أظهر علامات على انخفاض تقييمه الفني على المدى القصير”، وأضاف: “قد تشهد الأسهم مراحل من الانتعاش قصير الأجل، لكن مع وجود عدة مخاوف في الخلفية، قد يظل الانتعاش بطيئاً في الوقت الحالي”.
وكان سهم شركة سامكو الأكثر تراجعاً وانخفض 4.03 بالمئة، يليه سهم شركة كوكوساي إلكترك الذي تراجع 3.8 بالمئة، ثم سهم شركة سكرين هولدنجز الذي فقد 3.78 بالمئة.
وحقق سهم إنبكس أعلى مكاسب من حيث النسبة المئوية على المؤشر إذ زاد 4.92 بالمئة، يليه سهم شركة جي. جي. سي هولدنغز الذي صعد 4.56 بالمئة، ثم سهم ميتسوبيشي كورب الذي ارتفع 4.28 بالمئة.
المؤشر نيكي الياباني يتراجع بضغط من أسهم الرقائق الإلكترونية
طوكيو-سانا