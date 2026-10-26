المؤشر نيكي الياباني يتراجع بضغط من أسهم الرقائق الإلكترونية

‏ ‏طوكيو-سانا‏

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انخفض المؤشر نيكي الياباني بشكل طفيف، اليوم الإثنين، مع تراجع أسهم شركات ‏الرقائق الإلكترونية في أعقاب تراجع الأسهم الأمريكية، في ‌حين ارتفعت أسهم ‏شركات الطاقة بفضل ارتفاع أسعار النفط.‏

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وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر نيكي انخفض 0.43 بالمئة إلى 62425.47 ‏نقطة في معاملات الصباح، متراجعاً للجلسة الثالثة على التوالي، ومتجهاً نحو أدنى ‏مستوى إغلاق منذ 30 تموز ، فيما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.48 بالمئة ‏إلى ⁠3984.74 نقطة.‏

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وقال ساتوشي سايتو، كبير المحللين في شركة مونيكس سيكيوريتيز، في مذكرة: “إنّ ‏مؤشر نيكي للأسهم أظهر علامات على انخفاض تقييمه الفني على المدى القصير”، ‏وأضاف: “قد تشهد الأسهم مراحل من الانتعاش قصير الأجل، لكن مع وجود ⁠عدة ‏مخاوف في الخلفية، قد يظل الانتعاش بطيئاً في الوقت الحالي”.‏

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وكان سهم شركة سامكو الأكثر تراجعاً وانخفض 4.03 بالمئة، يليه سهم شركة ‏كوكوساي إلكترك ⁠الذي تراجع 3.8 بالمئة، ثم سهم شركة سكرين هولدنجز الذي فقد ‌‏3.78 بالمئة.‏

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وحقق سهم إنبكس أعلى مكاسب من حيث ⁠النسبة المئوية على المؤشر إذ زاد 4.92 ‏بالمئة، يليه سهم شركة جي. جي. سي هولدنغز الذي صعد 4.56 بالمئة، ثم سهم ‏ميتسوبيشي كورب الذي ارتفع 4.28 بالمئة.‏