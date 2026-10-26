ترتيبات لتخزين النفط الخام السعودي في سنغافورة خلال 2027‏

الرياض-سانا
أعلنت وزارة الطاقة السعودية ووزارة الطاقة والتجارة والصناعة في سنغافورة، عزمهما على اتخاذ ترتيبات لتخزين البترول الخام السعودي في سنغافورة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم الإثنين أنّ الجانبين، وكخطوة أولى نحو تنفيذ هذه الترتيبات، تبادلا اليوم نُسخ مذكرة تفاهم بين هيئة سوق الطاقة، ومؤسسة JTC، السنغافوريتين، وبين شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وذلك في إطار ”أسبوع سنغافورة الدولي للطاقة (SIEW)”.
وبموجب الترتيبات المقترحة، سيُخزَّن البترول الخام السعودي في تجاويف جورونغ الصخرية، في جزيرة جورونغ في سنغافورة، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التخزين في النصف الثاني من عام 2027، وستعمل وزارتا الطاقة في البلدين بشكل وثيق على استكمال الترتيبات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن تنفيذها.
وستسهم هذه الترتيبات، حسب وكالة واس، في تعزيز متانة وموثوقية سلسلة إمدادات البترول الخام السعودي إلى منطقة جنوب شرق آسيا، كما سيسهم البترول الخام المخزّن في تلبية احتياجات سنغافورة من الطاقة في حال حدوث اضطرابٍ في الإمدادات، الأمر الذي يعزز أمن وموثوقية الإمدادات لديها.
وتمثل الترتيبات المقترحة مرحلة جديدة من التعاون في مجال الطاقة بين المملكة العربية السعودية وسنغافورة، كما تعكس التزام البلدين المشترك بتعزيز أمن الطاقة في منطقة جنوب شرق آسيا، وتؤكد دور سنغافورة بوصفها مركزاً إقليمياً رئيساً للطاقة.