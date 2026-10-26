ترتيبات لتخزين النفط الخام السعودي في سنغافورة خلال 2027‏

الرياض-سانا

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أعلنت وزارة الطاقة السعودية ووزارة الطاقة والتجارة والصناعة في سنغافورة، عزمهما ‏على اتخاذ ترتيبات لتخزين البترول الخام السعودي في سنغافورة.‏

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم الإثنين أنّ الجانبين، وكخطوة أولى نحو تنفيذ ‏هذه الترتيبات، تبادلا اليوم نُسخ مذكرة تفاهم بين هيئة سوق الطاقة، ومؤسسة ‏JTC، ‏السنغافوريتين، وبين شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وذلك في إطار ‌‏”أسبوع سنغافورة الدولي للطاقة (‏SIEW‏)”.‏

‏ وبموجب الترتيبات المقترحة، سيُخزَّن البترول الخام السعودي في تجاويف جورونغ ‏الصخرية، في جزيرة جورونغ في سنغافورة، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التخزين في ‏النصف الثاني من عام 2027، وستعمل وزارتا الطاقة في البلدين بشكل وثيق على ‏استكمال الترتيبات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن تنفيذها.‏

وستسهم هذه الترتيبات، حسب وكالة واس، في تعزيز متانة وموثوقية سلسلة إمدادات ‏البترول الخام السعودي إلى منطقة جنوب شرق آسيا، كما سيسهم البترول الخام المخزّن ‏في تلبية احتياجات سنغافورة من الطاقة في حال حدوث اضطرابٍ في الإمدادات، الأمر ‏الذي يعزز أمن وموثوقية الإمدادات لديها.‏

وتمثل الترتيبات المقترحة مرحلة جديدة من التعاون في مجال الطاقة بين المملكة العربية ‏السعودية وسنغافورة، كما تعكس التزام البلدين المشترك بتعزيز أمن الطاقة في منطقة ‏جنوب شرق آسيا، وتؤكد دور سنغافورة بوصفها مركزاً إقليمياً رئيساً للطاقة.‏