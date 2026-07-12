وفاة شخصين وإصابة 23 آخرين بحوادث سير وإخماد 147 حريقاً في سوريا

دمشق-سانا

توفي شخصان وأصيب 23 آخرون جراء حوادث سير في سوريا، خلال الـ24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.



وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأحد، أن فرقه استجابت لـ 20 حادث سير، أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 23 آخرين، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.



ونبه الدفاع المدني السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.

147 حريقاً

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 147 حريقاً (2 منها في الحقول والمحاصيل الزراعية، و145 في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية)، حيث تم إخمادها وتبريد أماكنها، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.





وجدد الدفاع المدني تذكير الأهالي بعدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.



وشهدت مناطق متفرقة في سوريا أمس الأول الجمعة 14 حادث سير و155 حريقاً أسفرت عن 17 إصابة، كانت استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.