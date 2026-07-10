الداخلية: ضبط مخبأ متفجرات لخلية تفجيرات دمشق الإرهابية

دمشق-سانا
أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة، أن التحقيقات المكثفة مع أفراد الخلية الإرهابية المسؤولة عن تفجيرات السابع من تموز الجاري في دمشق، كشفت عن مخبأ سري خصصته الخلية لتخزين المتفجرات، تمهيداً لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن قوى الأمن الداخلي داهمت في عملية دقيقة، الموقع المحدد، بناءً على اعترافات أفراد الخلية، وضبطت عدداً من العبوات الناسفة، بينما تمكنت الفرق الهندسية المختصة من تفكيكها وإبطال مفعولها بأمان، وفق الإجراءات الفنية المعتمدة.
وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة للكشف عن أي مخابئ أخرى مرتبطة بالخلية.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس نجاح قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة في الإطاحة بكامل أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة، وذلك بعد متابعة استخباراتية دقيقة، حيث نُفذت سلسلة مداهمات متزامنة استهدفت مواقع متفرقة في دمشق وريفها، شملت مناطق القطيفة والسيدة زينب وضاحية قدسيا وعش الورور.
وكان تفجيران وقعا يوم الثلاثاء الماضي، قرب وزارة السياحة في دمشق، أسفرا عن مقتل شخص، وإصابة 36 آخرين.