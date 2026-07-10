الداخلية: ضبط مخبأ متفجرات لخلية تفجيرات دمشق الإرهابية

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة، أن التحقيقات المكثفة مع أفراد الخلية الإرهابية المسؤولة عن ‏تفجيرات السابع من تموز الجاري في دمشق، كشفت عن مخبأ سري خصصته الخلية لتخزين ‏المتفجرات، تمهيداً لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية.‏

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن قوى الأمن الداخلي داهمت في عملية دقيقة، الموقع المحدد، ‏بناءً على اعترافات أفراد الخلية، وضبطت عدداً من العبوات الناسفة، بينما تمكنت الفرق الهندسية ‏المختصة من تفكيكها وإبطال مفعولها بأمان، وفق الإجراءات الفنية المعتمدة.‏

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة للكشف عن أي مخابئ أخرى مرتبطة بالخلية.‏

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس نجاح قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات ‏العامة في الإطاحة بكامل أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة، وذلك بعد متابعة ‏استخباراتية دقيقة، حيث نُفذت سلسلة مداهمات متزامنة استهدفت مواقع متفرقة في دمشق وريفها، ‏شملت مناطق القطيفة والسيدة زينب وضاحية قدسيا وعش الورور.‏

وكان تفجيران وقعا يوم الثلاثاء الماضي، قرب وزارة السياحة في دمشق، أسفرا عن مقتل ‏شخص، وإصابة 36 آخرين.