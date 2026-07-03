الخارجية تؤكد أن التفجير لن يثني سوريا عن القضاء على الإرهاب وصون أمن البلاد

دمشق-سانا

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف مقهى في العاصمة دمشق، وأدى إلى استشهاد تسعة مدنيين ووقوع عدد من الجرحى والمصابين.



وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يثني سوريا عن مواصلة جهودها في حماية المواطنين، وتثبيت الأمن والاستقرار في البلاد، والقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، والعمل على ترسيخ السلم الأهلي وصون أمن واستقرار البلاد.



وتقدمت الوزارة بأحرِّ التعازي إلى ذوي الشهداء، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يمن على ذويهم بالصبر والسلوان، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.



وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت أن التفجير أدى إلى استشهاد تسعة مواطنين وإصابة 20 آخرين، وأسفر عن أضرار مادية، مؤكدة أن الإجراءات والتحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلوغرام واحد، جُهزت بشظايا معدنية، ما أدى إلى وقوع إصابات بالغة وأضرار كبيرة في المكان.

