زوار “سيربترو 2026” لـ سانا: المعرض يفتح آفاقاً للاستثمار ويعزز خبرات الشباب

دمشق-سانا

يشهد معرض سوريا الدولي الثامن للبترول والطاقة والثروة المعدنية “سيربترو 2026” إقبالاً ‏واسعاً من الأكاديميين والخبراء الاقتصاديين والخريجين الجدد، مشكلاً منصة علمية واقتصادية ‏متكاملة، تهدف إلى تبادل التكنولوجيا الحديثة، والاطلاع على واقع قطاع الطاقة، وبناء الشراكات ‏التي تدعم الإنتاج الوطني.‏

وأكد الخبير الاقتصادي والمتخصص بشؤون الطاقة، محمد أحمد، في تصريح لـ سانا اليوم الخميس ‏أهمية المعرض كفرصة حيوية لبناء العلاقات المباشرة مع الشركات العاملة في سورية حالياً، ‏والاطلاع على أحدث بياناتها ومشاريعها، لافتاً إلى أن المعرض يشكل فرصة لتوقيع الشركة ‏السورية للبترول لعدة اتفاقيات، ومذكرات تفاهم على هامش المعرض، ويعد خطوة أساسية لفتح ‏الباب أمام الاستثمارات التكنولوجية الدولية، التي تحتاجها البلاد لزيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن ‏المعرض يعد جسراً يربط بين الخبرات الاقتصادية والاستشارية، والتقنيات الحديثة للشركات، ‏والطاقات الشابة المتطلعة للمساهمة في تطوير قطاع النفط والغاز في سوريا. ‏

‏تبادل الخبرات وفتح آفاق مهنية أمام الشباب

بدورها، أوضحت المهندسة رزان الحسن، خريجة هندسة البتروكيمياء (قسم البترول)، أن زيارتها ‏للمعرض تأتي في المقام الأول، بهدف الاطلاع على الأقسام والشركات المتواجدة وتوسيع معارفها ‏الأكاديمية، لافتة إلى أن المعرض يتيح للخريجين الجدد فرصة للتعرف عن قرب على آليات ‏التشغيل والتوظيف المتبعة في هذه الشركات، ما يسهم في إعدادهم علمياً وعملياً للمرحلة المقبلة ‏في مسيرتهم المهنية.‏

ولفتت الزائرة ملك خليل إلى أنها جاءت إلى المعرض، ضمن رحلة نظمتها نقابة المهندسين في دير ‏الزور، ما أتاح للمنتسبين فرصة زيارة المعرض، والاطلاع على الشركات المشاركة واكتساب ‏المزيد من الخبرات، موضحة أن المعرض يشكل فرصة مهمة للتعرف إلى الشركات المشاركة في ‏مختلف الاختصاصات، واستقطاب المزيد من الشركات الكبرى بما يسهم في فتح آفاق أوسع أمام ‏الزوار والمهتمين.‏

‏أحدث المعلومات المتخصصة

كما أشارت الزائرة بتول بيطار إلى أن جولتها في المعرض، تهدف إلى اكتساب المزيد من الخبرات، ‏والاطلاع على أحدث المعلومات المتخصصة، لافتة إلى أن المعرض يشكل منصة مهمة للتواصل ‏المباشر بين الشركات والخريجين. ‏

من جانبه، أوضح عبد الرحمن الحمش، أن زيارته للمعرض جاءت للاطلاع على أحدث المنتجات ‏والتقنيات التي تقدمها الشركات السورية والعربية والأجنبية، والتعرف إلى ما تعرضه من صناعات ‏وخبرات في قطاع النفط والطاقة، بما يعزز تبادل الخبرات مع مختلف الجهات المشاركة، لافتاً إلى ‏أهمية إقامة المعارض التخصصية، لما توفره من فرصة لاكتساب المعرفة العملية، وتسهم في فتح ‏آفاق مهنية أوسع أمام الشباب. ‏

وكانت فعاليات معرض “سيربترو 2026 ” انطلقت في السابع من شهر تموز الجاري، بمشاركة ‏أكثر من 120 شركة محلية وعربية وأجنبية، وتختتم غداً الجمعة.