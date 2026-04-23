ترحيل الأنقاض في حي المنشية بدرعا يسرّع عودة الأهالي ويحسّن الواقع الخدمي

درعا-سانا

تستمر ورشات مجلس مدينة درعا بالتعاون مع الدفاع المدني السوري وفرع المؤسسة السورية للبناء والتشييد في المنطقة الجنوبية، بأعمال ترحيل الأنقاض من حي المنشية بهدف تحسين الخدمات الأساسية، وتهيئة الظروف لعودة السكان بالتزامن مع تزايد أعداد العائدين من دول الجوار.

وأوضح نائب مدير النظافة في مجلس مدينة درعا محمد عبد الرحمن في تصريح لـ سانا، أن الأعمال الجارية تركز على إزالة الركام، وفتح الطرقات الرئيسية والفرعية، بما يسهم في إعادة الحركة إلى الحي، وتحسين الواقع الخدمي، وخاصة مع تزايد أعداد العائدين.

أيهم الجوابرة أحد سكان الحي، بيّن أن ما يجري حالياً أمر إيجابي للغاية، ويعكس تقدماً ملحوظاً، فقد كانت الطرقات مغلقة بالكامل، ولم يكن بالإمكان مرور حتى الدراجات النارية، ولكن بعد مطالبات الأهالي بدأت الورشات بإزالة الأنقاض وفتح الطرقات.

وأوضح أن فتح الطرقات وإعادة افتتاح المدارس خطوة مهمة، كما أن إزالة الركام أسهمت في الحد من انتشار العقارب والأفاعي، ما جعل الأوضاع تتحسن بشكل واضح.

ويعد حي المنشية من أكثر أحياء مدينة درعا تضرراً جراء قصف النظام البائد، حيث تراكمت فيه كميات كبيرة من الأنقاض التي أعاقت حركة السكان، وعودة الخدمات الأساسية.

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود محلية لإعادة تأهيل الأحياء المتضررة، وتحسين البنية التحتية، وتشجيع عودة الأهالي تدريجياً إلى منازلهم وسط تحديات خدمية واقتصادية مستمرة.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك