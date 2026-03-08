وزارة الطاقة تدعو المفصولين من الإدارة العامة للمياه لاستكمال إجراءات عودتهم للعمل

دمشق -سانا

دعت مديرية التنمية الإدارية في وزارة الطاقة المفصولين من وزارة الموارد المائية سابقاً – الإدارة العامة للمياه – بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، والواردة أسماؤهم في القائمة المنشورة على منصات وزارة الطاقة، إلى مراجعة المواقع المحددة بجانب كل اسم لاستكمال المرحلة التالية من إجراءات العودة إلى العمل.

وأوضحت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه، اليوم الأحد، أن المراجعة تبدأ يوم الإثنين الموافق 9-3-2026، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً.

كما أكدت في هذا الإطار، استمرارها في معالجة جميع الطلبات المقدمة، وسعيها لضمان العودة الكريمة لجميع المفصولين بسبب الثورة السورية، بما يكفل حفظ حقوقهم الوظيفية، والاستفادة من خبراتهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات التنظيمية التمهيدية لاستكمال المراحل القانونية والإدارية وفق الأصول، بما يضمن إعادة الحقوق الوظيفية إلى أصحابها.