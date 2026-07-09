وزير الداخلية: الخلية المسؤولة عن التفجيرات قبل يومين باتت في قبضتنا

دمشق-سانا

أعلن وزير الداخلية أنس خطاب إلقاء القبض على الخلية المسؤولة عن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت دمشق قبل يومين.

وأكد الوزير خطاب في تدوينة له اليوم عبر منصة X، أنه عقب استكمال التحقيقات سيتم الكشف للرأي العام عن هوية أفراد الخلية، وأدوارهم، وكامل ارتباطاتهم.

ووقع انفجاران، أمس الأول الثلاثاء، قرب ‏وزارة السياحة، أسفرا عن مقتل شخص وإصابة 36 آخرين، حسب بيان لوزارة الصحة آنذاك، وذلك بعدما رصدت قوى الأمن الداخلي عبوتين ناسفتين خلال ‏عملياتها الميدانية، وباشرت الوحدات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة ‏لتفكيكهما، إلا أنهما انفجرتا أثناء التجهيز لعملية التفكيك.