استلام أكثر من  1600 طن من القمح في مركز سلمية بريف حماة مع توقعات بزيادة إنتاج الموسم الحالي

حماة-سانا

تجاوزت كميات الأقماح المستلمة في مركز سلمية بريف حماة الشرقي منذ بداية موسم التسويق الـ 1600 طن، متجاوزة إجمالي كميات الموسم الماضي التي لم تتخط 1500 طن، في مؤشر يعكس زيادة ملحوظة في إنتاج هذا العام.واتخذ المركز إجراءات ميسّرة لتسريع عمليات التسويق، شملت الاكتفاء بشهادة المنشأ وصورة الهوية الشخصية، واعتماد التسجيل عبر المنصة الإلكترونية، لتنظيم الدور والحد من الازدحام.

وأوضح رئيس المركز مضر فطوم في تصريح لمراسل سانا، أن عمليات الاستلام والتخزين تجري بانسيابية ضمن طاقة المركز الاستيعابية، مع منح أدوار استثنائية للفلاحين عند الحاجة.



وبيّن أن إجراءات التسليم تبدأ بوزن الحمولة وأخذ عينة للتحليل قبل تفريغها في المستودعات، على أن تُعقَّم الأقماح بعد انتهاء الموسم نهاية آب المقبل، تمهيداً لشحنها إلى المطاحن أو مراكز الغربلة.



ونوه عدد من المزارعين بالتسهيلات المقدمة، مقترحين زيادة عدد مراكز الاستلام ورفدها بعمال عتالة، لاستيعاب كميات أكبر يومياً.

وبدأت عمليات استلام وتسويق القمح في محافظة حماة مطلع حزيران الماضي، وسط توقعات بارتفاع الكميات هذا الموسم، مقارنة بالسنوات السابقة التي تأثرت بالجفاف وممارسات النظام البائد، ومنها منع الفلاحين من الوصول إلى أراضيهم واستثمارها.

وكانت المؤسسة السورية للحبوب استكملت استعداداتها اللوجستية والفنية لاستقبال المحصول في مختلف المحافظات، مؤكدة أهمية توفير التسهيلات ورفع جاهزية مراكز الاستلام لضمان نجاح موسم التسويق، وتحقيق أفضل مستويات الخدمة.