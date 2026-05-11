استمرار أعمال إنشاء الجسر الجديد في منفذ العريضة ‏الحدودي مع لبنان

طرطوس-سانا

تتواصل أعمال إنشاء الجسر الجديد في منفذ العريضة ‏الحدودي مع لبنان، في إطار خطط الهيئة العامة للمنافذ ‏والجمارك الرامية إلى تطوير البنية التحتية للمنافذ الحدودية، ‏ورفع جاهزيتها التشغيلية، بما يواكب تنامي حركة العبور ‏والنقل بين سوريا ولبنان‎.‎

وذكرت الهيئة على قناتها عبر تلغرام اليوم الإثنين، أن وزارة ‏الأشغال العامة والإسكان السورية تتولى تنفيذ الأعمال الفنية ‏للمشروع، ضمن تنسيق متكامل مع المنافذ والجمارك، بما ‏يضمن سرعة الإنجاز، وجودة التنفيذ وفق المواصفات الفنية ‏المعتمدة‎.‎

وأوضحت الهيئة أن الجسر سيسهم في تحسين انسيابية حركة ‏المسافرين والشاحنات، وتعزيز كفاءة خدمات النقل والتبادل ‏التجاري عبر منفذ العريضة، إلى جانب دعم الجهود الرامية ‏إلى تحديث المرافق الحيوية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة‎.‎

وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أعلنت في الأول من ‏شهر أيار الجاري، توقف حركة العبور بين سوريا ولبنان ‏عبر منفذ العريضة الحدودي بشكل مؤقت، نتيجة ارتفاع ‏منسوب المياه في نهر الكبير الجنوبي، وتضرر الجسر ‏الواصل بين جانبي المنفذ، وذلك حفاظاً على السلامة العامة، ‏إلى حين استكمال المعالجة الفنية اللازمة‎.‎