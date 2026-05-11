استمرار أعمال إنشاء الجسر الجديد في منفذ العريضة ‏الحدودي مع لبنان

طرطوس-سانا
تتواصل أعمال إنشاء الجسر الجديد في منفذ العريضة الحدودي مع لبنان، في إطار خطط الهيئة العامة للمنافذ والجمارك الرامية إلى تطوير البنية التحتية للمنافذ الحدودية، ورفع جاهزيتها التشغيلية، بما يواكب تنامي حركة العبور والنقل بين سوريا ولبنان.
وذكرت الهيئة على قناتها عبر تلغرام اليوم الإثنين، أن وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية تتولى تنفيذ الأعمال الفنية للمشروع، ضمن تنسيق متكامل مع المنافذ والجمارك، بما يضمن سرعة الإنجاز، وجودة التنفيذ وفق المواصفات الفنية المعتمدة.
وأوضحت الهيئة أن الجسر سيسهم في تحسين انسيابية حركة المسافرين والشاحنات، وتعزيز كفاءة خدمات النقل والتبادل التجاري عبر منفذ العريضة، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تحديث المرافق الحيوية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة.
وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أعلنت في الأول من شهر أيار الجاري، توقف حركة العبور بين سوريا ولبنان عبر منفذ العريضة الحدودي بشكل مؤقت، نتيجة ارتفاع منسوب المياه في نهر الكبير الجنوبي، وتضرر الجسر الواصل بين جانبي المنفذ، وذلك حفاظاً على السلامة العامة، إلى حين استكمال المعالجة الفنية اللازمة.