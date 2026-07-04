اتحاد الصحفيين يدين التفجير الإرهابي في دمشق ويعلن تضامنه مع عائلات الضحايا

دمشق-سانا

أدان اتحادُ الصحفيين السوريين بأشد العبارات التفجيرَ الإرهابي، الذي وقع أمس الخميس في أحد المقاهي المجاورة للقصر العدلي بمنطقة الحميدية في دمشق، وأسفر عن ارتقاء عدد من المحامين والمدنيين وإصابة العشرات.



وأكد الاتحاد في بيانٍ اليوم الجمعة أن هذا الاعتداء الجبان يشكل محاولة يائسة لزعزعة استقرار الوطن، واستهدافاً مباشراً للمدنيين الآمنين ولأحد أهم مرافق العدالة والقانون في البلاد.



وتقدّم المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين بأحرِّ التعازي والمواساة الصادقة إلى نقابة المحامين وعائلات الضحايا، سائلاً الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.



وجدد الاتحاد تأكيد تضامنه الكامل ووقوفه صفاً واحداً مع مؤسسات الدولة المختصة في كل ما من شأنه حماية أمن المجتمع واستقراره، وترسيخ دولة القانون، وملاحقة القتلة والمجرمين وإنزال أشد العقوبات القانونية بحقهم.



وكان التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في محيط القصر العدلي بدمشق أسفر عن مقتل 10 مدنيين وإصابة 21 آخرين، فيما أكدت سوريا أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يثنيها عن مواصلة جهودها في حماية المواطنين، وتثبيت الأمن والاستقرار.