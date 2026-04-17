لتغذية محطات توليد الكهرباء.. تفريغ 41 صهريجاً من الفيول العراقي في مصفاة حمص

حمص-سانا

أعلنت الشركة السورية للبترول تفريغ كميات من الفيول العراقي في مصفاة حمص، وذلك لتغذية محطات توليد الكهرباء بالوقود اللازم بما يعزز استقرار منظومة الإمدادات النفطية لهذه المحطات.

وقال مدير مصفاة حمص المهندس خالد محمد علي لمراسل سانا: إن الكمية التي تم تفريغها حوالي 41 صهريجاً خلال ال 24 ساعة الماضية، وأن عملية التفريغ مستمرة والكمية قابلة للزيادة.

وبيّن علي أن العملية، تأتي في إطار اتفاق تبادل يقضي بتوريد كميات من الفيول العراقي إلى سوريا، مقابل تخصيص كميات مكافئة من إنتاج مصفاة بانياس لصالح الجانب العراقي، ليتم تصديرها وفق الآلية المعتمدة، بما يضمن مرونة أكبر في إدارة الموارد النفطية وتوازن تدفقها بين الجانبين.

وتوقع علي أن تسهم كميات الفيول المفرغة المتوافرة في زيادة عدد ساعات التشغيل للمحطات الحرارية لتوليد الكهرباء.

وبدأت في الأول من نيسان الجاري أولى قوافل الفيول العراقي بالدخول إلى الأراضي السورية عبر منفذ التنف باتجاه مصفاة بانياس، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، في إطار التأكيد على دور سوريا المحوري الإقليمي وموقعها الإستراتيجي كبوابة حيوية على البحر المتوسط.

