الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مناطق في ريفي درعا والقنيطرة بالقذائف المدفعية

درعا -سانا‌‎ ‎

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مناطق في ريفي درعا الغربي ‏والقنيطرة الجنوبي بعدد من القذائف ‏المدفعية، طالت محيط قريتي عابدين وجملة في ‏حوض اليرموك، وأراضي زراعية بين بلدتي بريقة وكودنة، دون ورود ‏أنباء عن وقوع ‏إصابات.‏

وأفاد مراسل سانا في درعا بأن قوات الاحتلال أطلقت قذيفة مدفعية باتجاه محيط قرية ‏عابدين، وقذيفة أخرى استهدفت ‏الأراضي الزراعية في محيط قرية جملة بريف المحافظة ‏الغربي، وسط تحليق لطيران الاستطلاع التابع للاحتلال فوق ‏المنطقة المستهدفة.‏

‏فيما ذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن الاحتلال استهدف بثلاث قذائف مدفعية الأراضي ‏الواقعة بين قرية بريقة وبلدة كودنة ‏في الريف الجنوبي للمحافظة، مشيراً إلى أن القصف ‏طال أراضي زراعية، ولم يسفر عن تسجيل إصابات.‏

وتتعرض القرى الواقعة في ريفي درعا والقنيطرة ‏والقريبة من خطوط التماس مع الجولان السوري المحتل، لاعتداءات ‏متكررة من قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي، ما ينعكس سلباً على حياة السكان والنشاط الزراعي والاستقرار في ‏تلك المناطق.‏