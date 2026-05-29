وزير الطاقة: مرحلة الخطورة جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات تم تجاوزها

دمشق-سانا
أكد وزير الطاقة محمد البشير أن مرحلة الخطورة جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات قد تم تجاوزها، ولا داعي للذعر أو الخوف، ونحن مقبلون على مزيد من تخفيض إطلاقات المياه من نهر وسد الفرات.
وقال البشير في منشور له اليوم على منصة “إكس”: نطمئن أهلنا في دير الزور والرقة بأنه تم اليوم تخفيض إطلاقات المياه من سد الفرات، حيث جرى خفض تدفق أحد المفيضات بمقدار 100 متر مكعب في الثانية.
وأضاف البشير: “وفق المعطيات المتوافرة لدينا، فمن المتوقع غداً، إغلاق المفيض الثالث بشكل كامل، علماً أن أربعة مفيضات كانت تعمل في الوقت الحالي، ما سيؤدي إلى تخفيض إضافي بمقدار 200 متر مكعب في الثانية، ما سينعكس على انخفاض منسوب مياه نهر الفرات”.
وأشار البشير إلى أن ظهور أثر هذا التخفيض قد يستغرق بعض الوقت، ومن المتوقع أن يلمس أهالي دير الزور والرقة نتائجه خلال نحو 48 ساعة.
ومنذ أيام تشهد مناطق عديدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة، ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب المياه، ما أسفر عن غمر المياه نحو 5 آلاف دونم، وتضرر حوالي 2400 عائلة، دون خسائر في الأرواح، وفق ما أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث.