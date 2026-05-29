وزير الطاقة: مرحلة الخطورة جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات تم تجاوزها

دمشق-سانا‏

أكد وزير الطاقة محمد البشير أن مرحلة الخطورة جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات قد تم تجاوزها، ولا داعي للذعر أو ‏الخوف، ونحن مقبلون على مزيد من تخفيض إطلاقات المياه من نهر وسد الفرات.‏

وقال البشير في منشور له اليوم على منصة “إكس”: نطمئن أهلنا في دير الزور والرقة بأنه تم اليوم تخفيض إطلاقات المياه ‏من سد الفرات، حيث جرى خفض تدفق أحد المفيضات بمقدار 100 متر مكعب في الثانية.‏

وأضاف البشير: “وفق المعطيات المتوافرة لدينا، فمن المتوقع غداً، إغلاق المفيض الثالث بشكل كامل، علماً أن أربعة ‏مفيضات كانت تعمل في الوقت الحالي، ما سيؤدي إلى تخفيض إضافي بمقدار 200 متر مكعب في الثانية، ما سينعكس ‏على انخفاض منسوب مياه نهر الفرات”.‏

وأشار البشير إلى أن ظهور أثر هذا التخفيض قد يستغرق بعض الوقت، ومن المتوقع أن يلمس أهالي دير الزور والرقة ‏نتائجه خلال نحو 48 ساعة.‏

ومنذ أيام تشهد مناطق عديدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة، ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب ‏المياه، ما أسفر عن غمر المياه نحو 5 آلاف دونم، وتضرر حوالي 2400 عائلة، دون خسائر في الأرواح، وفق ما أعلن ‏وزير الطوارئ وإدارة الكوارث.‏