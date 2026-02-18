السورية للاتصالات تطلق باقة عروض رمضانية بحسومات تصل إلى 50 بالمئة

دمشق-سانا

أطلقت الشركة السورية للاتصالات مجموعة من العروض والتخفيضات الخاصة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بهدف تمكين المشتركين

من الاستفادة من خدمات الاتصال والإنترنت بكلفة مخفّضة.

وذكرت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم الأربعاء أن العروض تتضمن حسماً بنسبة 50 بالمئة على المكالمات القطرية يومياً من الساعة الخامسة مساءً وحتى التاسعة صباحاً، إضافة إلى يوم الجمعة كاملاً، وذلك اعتباراً من 18/2/2026 ولغاية 31/3/2026.

كما تشمل العروض تخفيضات على جميع باقات الشحن، بحسومات تتراوح بين 30 و50 بالمئة، بما يتيح للمشتركين الاستمتاع بخدمات الإنترنت خلال أوقات السهر في الشهر الفضيل “لتكمل سهراتك أونلاين”.

وأوضحت الشركة أنه يمكن للمشتركين مضاعفة سرعة الإنترنت مع توفير بنسبة 35 بالمئة من الأجر الشهري عند رفع السرعة من 1 ميغا أساسية أو لايت إلى 2 ميغا أساسية لمدة ثلاثة أشهر، على أن يُطبق الأجر الجديد اعتباراً من الشهر الرابع.

وتأتي هذه العروض في إطار خطة الشركة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات خلال شهر رمضان المبارك، وتوسيع نطاق الاستفادة من خدماتها عبر تقديم تسهيلات وحسومات تسهم في تعزيز وصول المشتركين إلى خدمات الاتصال والإنترنت بكلفة أقل.