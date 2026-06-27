وزارة الداخلية تنظم فعاليات تدريبية وتوعوية حول مخاطر المخدرات

دمشق-سانا‏

نظّمت إدارة التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية، ممثلةً بمعاهدها وأفرعها ‏التدريبية في مختلف المحافظات، عدداً من الفعاليات التدريبية والتوعوية ‏لمنتسبي الوزارة، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي ‏يصادف الـ 26 من حزيران.‏

وذكرت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن الفعاليات ‏تضمنت محاضرات توعوية وجلسات تدريبية حول مخاطر المخدرات ‏وآثارها ‏الصحية والاجتماعية والأمنية، وآليات الوقاية منها، ودور رجل ‏الأمن في ‏التوعية والمكافحة والتعامل مع الحالات المرتبطة بالإدمان وفق ‏أسس مهنية ‏وإنسانية.‏

وتأتي هذه الفعاليات في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الوعي لدى ‏كوادرها، ورفع جاهزيتهم للمشاركة الفاعلة في مكافحة آفة المخدرات، والحد ‏من آثارها على المجتمع، بما يسهم في حماية الشباب وترسيخ الأمن ‏والاستقرار.