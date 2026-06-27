وزارة الداخلية تنظم فعاليات تدريبية وتوعوية حول مخاطر المخدرات

photo 1 2026 06 27 23 48 01 وزارة الداخلية تنظم فعاليات تدريبية وتوعوية حول مخاطر المخدرات

دمشق-سانا‏

photo 5 2026 06 27 23 48 01 وزارة الداخلية تنظم فعاليات تدريبية وتوعوية حول مخاطر المخدرات

نظّمت إدارة التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية، ممثلةً بمعاهدها وأفرعها ‏التدريبية في مختلف المحافظات، عدداً من الفعاليات التدريبية والتوعوية ‏لمنتسبي الوزارة، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي ‏يصادف الـ 26 من حزيران.‏

وذكرت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن الفعاليات ‏تضمنت محاضرات توعوية وجلسات تدريبية حول مخاطر المخدرات ‏وآثارها ‏الصحية والاجتماعية والأمنية، وآليات الوقاية منها، ودور رجل ‏الأمن في ‏التوعية والمكافحة والتعامل مع الحالات المرتبطة بالإدمان وفق ‏أسس مهنية ‏وإنسانية.‏

وتأتي هذه الفعاليات في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الوعي لدى ‏كوادرها، ورفع جاهزيتهم للمشاركة الفاعلة في مكافحة آفة المخدرات، والحد ‏من آثارها على المجتمع، بما يسهم في حماية الشباب وترسيخ الأمن ‏والاستقرار.

photo 2 2026 06 27 23 48 01 وزارة الداخلية تنظم فعاليات تدريبية وتوعوية حول مخاطر المخدرات
photo 3 2026 06 27 23 48 01 وزارة الداخلية تنظم فعاليات تدريبية وتوعوية حول مخاطر المخدرات
photo 4 2026 06 27 23 48 01 وزارة الداخلية تنظم فعاليات تدريبية وتوعوية حول مخاطر المخدرات
photo 6 2026 06 27 23 48 01 وزارة الداخلية تنظم فعاليات تدريبية وتوعوية حول مخاطر المخدرات
photo 7 2026 06 27 23 48 01 وزارة الداخلية تنظم فعاليات تدريبية وتوعوية حول مخاطر المخدرات
photo 8 2026 06 27 23 48 01 وزارة الداخلية تنظم فعاليات تدريبية وتوعوية حول مخاطر المخدرات
photo 9 2026 06 27 23 48 01 وزارة الداخلية تنظم فعاليات تدريبية وتوعوية حول مخاطر المخدرات
photo 10 2026 06 27 23 48 02 وزارة الداخلية تنظم فعاليات تدريبية وتوعوية حول مخاطر المخدرات
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