مدير عام هيئة الطاقة الذرية: إرادة السوريين سر الحرية ومنارة لصناعة المستقبل

دمشق-سانا

أكّد المدير العام لهيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة أن إرادة الشعب السوري “ستبقى سر الحرية ومنارة صناعة المستقبل”، وهي من ستجعل البلاد أكثر قوة، موضحاً التزام الهيئة بتسخير طاقاتها الذرية السلمية لخدمة التنمية.

وقال العكلة على صفحة الهيئة في فيسبوك في منشور بمناسبة عيد التحرير: “إن سوريا ستبقى أكثر قوة وعزيمة عاماً بعد عام، بفضل تلاحم الشعب وإصراره على بناء مستقبل يليق بتضحياته”.

وأوضح العكلة أن السوريين أثبتوا أن الصمود والتضحيات هما الطريق إلى الكرامة والسيادة، وأن الإرادة الجماعية هي الركيزة في بناء الأوطان.

ولفت إلى أن الهيئة ستواصل سعيها للنهوض بسوريا والمساهمة في بنائها، عبر وضع استخدامات الطاقة الذرية السلمية لخدمة التنمية المستدامة، لتكون ركيزةً علميةً وحضاريةً تعزز قوة الوطن، وتدعم مسيرته نحو التقدم.

يذكر أن الهيئة تعمل على وضع الأسس والقواعد الناظمة لشؤون استخدامات الطاقة الذرية السلمية في الأراضي السورية، كما تسعى لتكريس البحث العلمي في خدمة التنمية وربط نتائجه بمتطلباتها في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والصحية والبيئية.