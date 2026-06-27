وزير الداخلية: مجزرة سجن تدمر شاهدة على أبشع حقب الظلم والإجرام ‏في ‏تاريخ سوريا

معالي وزير الداخلية السيد أنس خطاب وزير الداخلية: مجزرة سجن تدمر شاهدة على أبشع حقب الظلم والإجرام ‏في ‏تاريخ سوريا

دمشق-سانا‏

أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن الذكرى الـ 46 لمجزرة سجن تدمر، التي ‌‏تحل اليوم، تبقى شاهدة على واحدة من أبشع حقب الظلم والإجرام في تاريخ ‌‏سوريا.‏

وقال الوزير خطاب في تدوينة عبر منصة (‏X‏) اليوم‌‎ ‎السبت: إن رسالتنا ‌‏للناجين وذوي الضحايا ولكل سوري، أن عهد الإفلات من العقاب قد ولّى.‏

وشدد وزير الداخلية على مواصلة العمل بكل حزم لملاحقة جميع المجرمين ‌‏وتقديمهم للقضاء، بهدف طي تلك الحقبة المظلمة إلى الأبد، والمضي نحو ‌‏ترسيخ الأمن واستقرار دولة المؤسسات.‏

وتمثل مجزرة سجن تدمر التي ارتكبت في الـ 27 حزيران عام 1980 ‏واحدة من أفظع المجازر التي ارتكبها نظام الأسد بواسطة عناصر سرايا ‏الدفاع، وأن نحو 1000 معتقل أعزل غيرهم قد لقوا مصرعهم في هجومين ‏بأقل من ساعة بذريعة الانتماء إلى الإخوان المسلمين، حسب ما يؤكده تقرير ‏لمنظمة العفو الدولية صدر في الـ 18 من أيلول 2001 و”رابطة الناجين من ‏سجن تدمر”‏

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