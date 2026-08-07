التنمية الإدارية ومحافظة ريف دمشق تعلنان عن شواغر وظيفية لدى مديرية البيئة

photo 2026 08 07 20 24 49 التنمية الإدارية ومحافظة ريف دمشق تعلنان عن شواغر وظيفية لدى مديرية البيئة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع محافظة ريف دمشق، اليوم الجمعة، عن توافر شواغر وظيفية لدى مديرية البيئة، مبينةً أن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف هو 15-08-2026.
 
وأوضحت الوزارة أن تفاصيل الشواغر المتاحة متوافرة عبر الرابط:
 https://bit.ly/hiring20260803،

وتقديم طلبات التوظيف عبر الرابط:
https://bit.ly/applying20260803.
 
وبيَّنت الوزارة أنه يُشترط لقبول طلب الموظف المثبت في القطاع العام إرفاق وثيقة “لا مانع”، صادرة عن الجهة العامة التي يعمل لديها المتقدم.
 
ولفتت إلى أن الجهة العامة غير ملزمة بتأمين السكن للمتقدمين من خارج المحافظة المطلوب العمل فيها، لافتة إلى أن أبرز معايير المفاضلة بين المتقدمين تشمل الاختصاص العلمي العام والدقيق، ومحافظة الإقامة، والخبرة المهنية، والمهارات، والعمر.
 
ونوَّهت الوزارة إلى أنه سيتم التواصل فقط مع المتقدمين المرشحين لشغل مركز العمل المحدد، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة من اختبارات ومقابلات.

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