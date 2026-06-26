قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شخصاً من قرية عين الزيوان بريف ‏القنيطرة

عين الزيوان Copy 860x573 1 قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شخصاً من قرية عين الزيوان بريف ‏القنيطرة

القنيطرة-سانا‏

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، شخصاً بعد مداهمتها منزله ‏في قرية عين الزيوان بريف القنيطرة الجنوبي.‏

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة للاحتلال مؤلفة من أربع آليات ‏عسكرية توغلت في القرية، وداهمت منزل أحد الأشخاص وقامت باعتقاله، ‏قبل أن تنسحب من المنطقة.‏

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من آليتين عسكريتين توغلت أمس ‏الخميس، في الأراضي الزراعية غربي بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، ‏واحتجزت مؤقتاً عدداً من المزارعين ورعاة الأغنام أثناء وجودهم في ‏المنطقة، ثم انسحبت من المنطقة.‏

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام ‌‏1974 ‏من ‏خلال ‏توغلاتها ‏في الجنوب السوري ‏واعتداءاتها ‏المتكررة على ‏المدنيين، ‏بما ‏يشمل ‌‏المداهمات ‏والاعتقالات وتجريف الأراضي ‏وإطلاق ‏القذائف.‏

وتؤكد سوريا أن جميع الإجراءات التي تتخذها قوات ‌‏الاحتلال ‏في ‏الأراضي ‏السورية باطلة ولاغية، ولا ‏تترتب ‏عليها أي آثار ‏قانونية ‌‏بموجب القانون ‏الدولي، ‏مجددة ‏مطالبتها المجتمع الدولي ‏بتحمل ‏مسؤولياته ‏ووضع حد ‏لهذه ‏الانتهاكات وإلزام إسرائيل ‌‏بالانسحاب ‏الكامل ‏من ‏الجنوب السوري.‏

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