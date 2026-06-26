قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شخصاً من قرية عين الزيوان بريف ‏القنيطرة

القنيطرة-سانا
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، شخصاً بعد مداهمتها منزله في قرية عين الزيوان بريف القنيطرة الجنوبي.
وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة للاحتلال مؤلفة من أربع آليات عسكرية توغلت في القرية، وداهمت منزل أحد الأشخاص وقامت باعتقاله، قبل أن تنسحب من المنطقة.
وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من آليتين عسكريتين توغلت أمس الخميس، في الأراضي الزراعية غربي بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، واحتجزت مؤقتاً عدداً من المزارعين ورعاة الأغنام أثناء وجودهم في المنطقة، ثم انسحبت من المنطقة.
وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 من خلال توغلاتها في الجنوب السوري واعتداءاتها المتكررة على المدنيين، بما يشمل المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.
وتؤكد سوريا أن جميع الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال في الأراضي السورية باطلة ولاغية، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية بموجب القانون الدولي، مجددة مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الانتهاكات وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.