وزير الإعلام يلتقي إعلاميي وناشطي الرقة ويبحث معهم واقع العمل الإعلامي في المحافظة

الرقة-سانا



التقى وزير الإعلام خالد زعرور، اليوم الإثنين، إعلاميي وناشطي محافظة الرقة، وذلك في إطار زيارته إلى المحافظة للاطلاع على واقع القطاع الإعلامي والعاملين فيه.



وناقش المشاركون في اللقاء أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الإعلاميين والناشطين في المحافظة، إضافة إلى سبل تطوير الأداء الإعلامي وتعزيز دوره في نقل قضايا المواطنين، ومواكبة مختلف الأنشطة والفعاليات.



واستمع الوزير زعرور إلى مداخلات الإعلاميين والناشطين ومقترحاتهم المتعلقة بتحسين بيئة العمل الإعلامي، وتذليل العقبات التي تواجههم، والاحتياجات اللازمة لتطوير العمل الإعلامي في المحافظة.



وأكد أهمية الإعلام الوطني والمستقل في نقل الواقع بمهنية وموضوعية، وإيصال صوت المواطنين وقضاياهم، مشيراً إلى الدور المحوري الذي يؤديه الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي وبناء جسور التواصل بين المؤسسات والمجتمع.



وشدد وزير الإعلام على أهمية التواصل المستمر مع الإعلاميين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تطوير الخطاب الإعلامي، والارتقاء بمستوى الأداء المهني.



ويأتي اللقاء ضمن الجولات التي يجريها وزير الإعلام في المحافظات السورية للاطلاع على واقع العمل الإعلامي، ومناقشة احتياجات العاملين في القطاع، بما يسهم في تطوير الأداء الإعلامي وتعزيز دوره في خدمة المجتمع.