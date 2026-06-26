الطقس حار نسبياً في عموم سوريا وسديمي مغبر في المناطق الداخلية

دمشق-سانا
تبقى درجات الحرارة اليوم الجمعة حول معدلاتها السنوية، أو أعلى بقليل في مختلف المناطق السورية.
وحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية يكون الطقس خلال نهار اليوم الجمعة صيفياً حاراً نسبياً بوجه عام، وحاراً في المناطق الشرقية والجزيرة، وصحواً إلى غائم جزئياً على المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في بعض المناطق الداخلية.
وخلال الليل يستمر الجو لطيفاً بشكلٍ عام، ومائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون.
وتكون الرياح جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية، وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم/سا وخاصةً في المناطق الوسطى والشرقية تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات:
|دمشق
|19/35
ريف دمشق-القلمون
|10/29
القنيطرة
|15/28
درعا
|18/32
السويداء
|15/29
حمص
|19/29
حماة
|20/32
اللاذقية
|24/30
طرطوس
|24/30
حلب
|21/33
إدلب
|20/29
دير الزور
|27/41
الرقة
|24/38
الحسكة
|26/40