الطقس حار نسبياً في عموم سوريا وسديمي مغبر في المناطق الداخلية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة اليوم الجمعة حول معدلاتها السنوية، أو أعلى بقليل في مختلف ‏المناطق السورية.‏

وحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية يكون الطقس خلال نهار اليوم الجمعة صيفياً ‏حاراً نسبياً بوجه عام، وحاراً في المناطق الشرقية والجزيرة، وصحواً إلى غائم جزئياً ‏على المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في بعض المناطق الداخلية.‏

وخلال الليل يستمر الجو لطيفاً بشكلٍ عام، ومائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية، كما ‏يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون.‏

وتكون الرياح جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية، وغربية إلى شمالية غربية ‏في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم/سا و‏خاصةً في المناطق الوسطى والشرقية تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق ‏الداخلية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات:‏