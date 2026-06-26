الطقس حار نسبياً في عموم سوريا وسديمي مغبر في المناطق الداخلية

350A4307 Copy الطقس حار نسبياً في عموم سوريا وسديمي مغبر في المناطق الداخلية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة اليوم الجمعة حول معدلاتها السنوية، أو أعلى بقليل في مختلف ‏المناطق السورية.‏

وحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية يكون الطقس خلال نهار اليوم الجمعة صيفياً ‏حاراً نسبياً بوجه عام، وحاراً في المناطق الشرقية والجزيرة، وصحواً إلى غائم جزئياً ‏على المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في بعض المناطق الداخلية.‏

وخلال الليل يستمر الجو لطيفاً بشكلٍ عام، ومائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية، كما ‏يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون.‏

وتكون الرياح جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية، وغربية إلى شمالية غربية ‏في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم/سا و‏خاصةً في المناطق الوسطى والشرقية تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق ‏الداخلية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات:‏

دمشق19/35‏

ريف دمشق-القلمون		  10/29‏

القنيطرة		  15/28‏

درعا		  18/32‏

السويداء		  15/29‏

حمص		  19/29‏

حماة		  20/32‏

اللاذقية		  24/30‏

طرطوس		  24/30‏

حلب		  21/33‏

إدلب		  20/29‏

دير الزور		  27/41‏

الرقة		  24/38‏

الحسكة		  26/40‏
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