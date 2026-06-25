انتشال جثمان العامل العالق تحت أنقاض مبنى انهار أثناء ترميمه في حلب

حلب-سانا

تمكنت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حلب من انتشال جثمان العامل العالق تحت أنقاض مبنى، انهار أثناء أعمال ترميمه في منطقة الشقيف بمحافظة حلب.

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الخميس، أن المعطيات الأولية أشارت إلى إخراج 4 عمال من تحت الأنقاض من قبل المدنيين، حيث جرى نقلهم إلى المشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت فرق الإنقاذ عمليات البحث والاستجابة حتى تمكنت من الوصول إلى العامل العالق وانتشال جثمانه، ونقله إلى المشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأصيب 4 أشخاص بجروح، جراء انهيار ‏سقف مستودع في منطقة الشقيف الصناعية بمدينة حلب اليوم الخميس، أثناء تنفيذ ‏أعمال ترميم.‏