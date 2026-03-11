التجارة الداخلية بحمص تصادر كميات من المفرقعات والألعاب النارية

حمص-سانا

صادرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص، كميات من المفرقعات والألعاب النارية وألعاب الأطفال الممنوع تداولها في الأسواق، خلال جولات رقابية مكثفة نفذتها على الأسواق قبيل عيد الفطر.

وأوضح مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص وائل برغل، أنّ الجولات أسفرت عن تنظيم ستة ضبوط عدلية بحقّ المخالفين، إضافة إلى مصادرة كميات من المفرقعات والألعاب الخطرة التي تشكّل تهديداً لسلامة الأطفال والمواطنين.

وأشار برغل إلى أن تكثيف هذه الحملات يأتي مع ازدياد الإقبال على شراء الألعاب النارية خلال فترة العيد، مبيناً أن المديرية تعمل على الحد من انتشار هذه المواد لما تسببه من مخاطر على السلامة العامة، إضافة إلى ما تحدثه من ضوضاء وإزعاج في الأحياء السكنية.

وأكد برغل أن المديرية مستمرّة في تنفيذ جولاتها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ المخالفين، داعياً أولياء الأمور إلى التعاون في توعية أبنائهم بمخاطر استخدام المفرقعات والألعاب النارية؛ حفاظاً على سلامتهم وضمان أجواء آمنة خلال العيد.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضبط الأسواق ومنع تداول المواد التي قد تشكل خطراً على المواطنين، ولا سيما خلال المواسم والأعياد التي يزداد فيها الإقبال على هذه المنتجات.

