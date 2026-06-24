وزير الإعلام يطّلع على واقع العمل الإعلامي في درعا ويبحث التحديات وسبل التطوير

درعا-سانا

اطلع وزير الإعلام خالد زعرور والوفد المرافق على واقع العمل الإعلامي في محافظة درعا والتحديات والاحتياجات لتطوير العمل بالمحافظة.

وزير الإعلام وخلال لقائه محافظ درعا أنور طه الزعبي، بحضور المدير العام للوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” زياد المحاميد، والمدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون علاء برسيلو أكد أن الجولة تهدف إلى إعادة بناء الرؤى المتعلقة بالقطاع الإعلامي، انطلاقاً من الواقع المحلي واحتياجات المحافظات، مشيراً إلى أن معالجة ملف الإعلام تبدأ من القانون، باعتباره الركيزة الأساسية التي تحدد هوية الإعلام ودوره ومسؤولياته.

وأوضح الوزير أن النظام البائد خلّف صورة سلبية عن المحافظات السورية، الأمر الذي يتطلب العمل على إعادة بناء صورة المواطن السوري وتعزيز حضوره الإيجابي، مؤكداً أن الوزارة ستبتعد عن إطلاق الوعود وستركز على العمل والانطلاق بخطوات عملية نحو تطوير القطاع الإعلامي.

من جانبه، أكد محافظ درعا أن مديرية الإعلام في المحافظة تؤدي دوراً مهماً في مواجهة التضليل الإعلامي والحد من انتشار الشائعات، من خلال تقديم المعلومة الدقيقة وتعزيز التواصل مع المواطنين.

وأشار محافظ درعا إلى أن مديرية الإعلام في درعا تعمل ضمن رؤية مشتركة تجمع بين وزارة الإعلام ومحافظة درعا، بما يسهم في تطوير الأداء الإعلامي وتعزيز دوره في خدمة المجتمع ونقل واقع المحافظة بصورة مهنية ومسؤولة.

وتناول اللقاء نقاشاً حول أبرز التحديات التي تواجه العمل الإعلامي في المحافظة، والفرص المتاحة لتطويره وتعزيز حضوره.