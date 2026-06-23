الأمن الداخلي في الحسكة يطلق حملة أمنية لحماية المواقع الأثرية في ريف المحافظة الجنوبي

الحسكة-سانا

أطلقت قوات الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، حملة أمنية تهدف إلى حماية المواقع الأثرية والتلال الواقعة في ريف المحافظة الجنوبي، والتي تعرضت خلال الفترة الماضية لعمليات نهب وتخريب واستغلال غير مشروع في استخراج الآثار.

وذكرت مديرية إعلام الحسكة في قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الجهات المعنية أفادت بأنها باشرت فتح تحقيق حول الخروقات والتجاوزات المسجلة، كما نفذت مداهمة على تل عربان الأثري في منطقة عجاجة بريف الحسكة الجنوبي.

وأشارت الجهات المعنية إلى أن هذه الخطوة تأتي بهدف ضبط المتورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، إلى جانب تعزيز حماية المواقع الأثرية في المنطقة.

وكانت المديرية العامة للآثار والمتاحف أعلنت أواخر العام الماضي، ملامح الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحماية وإدارة التراث الثقافي السوري، والتي شملت 12 محوراً، ركزت على اعتبار التراث السوري ثروة وطنية وإنسانية يجب صونها وتوظيفها في التنمية المستدامة.