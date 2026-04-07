تنفيذ أعمال صيانة وتركيب مصابيح بالطاقة الشمسية بحي ميسلون ومحيط مسجد عمر الفاروق بدرعا

درعا-سانا

بدأت ورشة الإنارة في مجلس مدينة درعا اليوم الثلاثاء، تنفيذ أعمال صيانة وتركيب مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية في حي ميسلون ومحيط مسجد عمر الفاروق، في خطوة تهدف إلى تحسين واقع الإنارة العامة وتعزيز الأمان في المنطقة.

وشملت الأعمال، تركيب عدد من وحدات الإنارة الحديثة التي تعتمد على الطاقة الشمسية، ما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة في الشوارع بشكل ملحوظ، وخاصة في المناطق الحيوية التي تشهد حركة مرورية ومشاة كثيفة.

وأوضح رئيس ورشة الإنارة في مجلس المدينة إياد الراضي في تصريح لمراسل سانا، أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة المجلس لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن التعاون مع المجتمع المحلي كان له دور كبير في إنجاح العمل، وهو ما يعكس روح الشراكة بين مجلس المدينة والأهالي في تنفيذ مشاريع تخدم الصالح العام.

ويأتي هذا المشروع في إطار توجه متزايد نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة، حيث تبرز أهمية الإنارة بالطاقة الشمسية في تقليل الاعتماد على الشبكة الكهربائية التقليدية، وخفض التكاليف التشغيلية إلى جانب دورها في تعزيز السلامة المرورية خلال ساعات الليل.

يذكر أن هذه المبادرات تسهم في إعادة تأهيل الأحياء السكنية وتحسين البيئة الحضرية، ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين، ضمن سلسلة من المشاريع الخدمية التي ينفذها مجلس مدينة درعا بالتعاون مع المجتمع المحلي.