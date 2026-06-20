تأهيل منظومة الطاقة الكهربائية بمرفأ طرطوس يرفع الجاهزية التشغيلية إلى 95 بالمئة

طرطوس-سانا

أنجزت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أعمال تأهيل شاملة لمنظومة الطاقة الكهربائية في مرفأ طرطوس، ما أسهم في رفع الجاهزية التشغيلية والإنارة في الساحات والأرصفة إلى نحو 95 بالمئة، بما يضمن تلبية الاحتياجات التشغيلية للمرفأ على مدار الساعة.

وأوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن المشروع أسهم في تعزيز الجاهزية التشغيلية، ورفع مستوى السلامة المهنية، من خلال تحسين الإنارة في الساحات والأرصفة والمرافق المختلفة، والحد من الأعطال والانقطاعات الكهربائية، حيث شملت أعمال التأهيل صيانة وتحديث شبكات الإنارة الداخلية والخارجية، ومراكز التحويل والتوليد، والكابلات الكهربائية.

وأشار إلى أن نسبة الجاهزية والإنارة في الساحات والأرصفة بلغت نحو 95 بالمئة، كما وصلت جاهزية مراكز التحويل الكهربائية إلى النسبة ذاتها، بالتوازي مع تعزيز منظومة الطوارئ والتغذية البديلة، وتأمين خط كهربائي احتياطي ثان، ورفع كفاءة الكابلات والشبكات الكهربائية.

وبيّن علوش أن تطوير منظومة الطاقة الكهربائية ينعكس إيجاباً على كفاءة العمليات البحرية واللوجستية، عبر ضمان استمرارية تشغيل المعدات والآليات وتأمين الخدمات للسفن وحركة المناولة والشحن، لافتاً إلى أن أعمال التأهيل نُفذت بالاعتماد على الكوادر الفنية والهندسية العاملة في المرفأ.

وأوضح أن المشاريع المستقبلية تشمل استكمال تحديث الشبكات والكابلات الكهربائية وتوسعة مراكز التحويل والتوليد، إضافة إلى تنفيذ مسارات للكابلات المدفونة وفق المعايير العالمية المعتمدة، بما يضمن حماية الشبكات الكهربائية وتعزيز استدامة الخدمات، بما يواكب النمو المتوقع في الحركة التشغيلية للمرفأ.

وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية تطويرية شاملة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لمرفأ طرطوس، ورفع قدرته التنافسية، وتطوير الخدمات البحرية واللوجستية المقدمة، بما يواكب متطلبات النمو الاقتصادي والتجاري، ويعزز مكانته كمركز بحري محوري في المنطقة.