متابعة ميدانية في حماة لتعزيز كفاءة المشروعات المائية ‏وتسريع وتيرة إنجازها

حماة-سانا
أجرى مدير الشؤون الفنية في الهيئة العامة للموارد المائية السورية عبد الكريم المنصور، برفقة مدير الموارد المائية في حماة طراد النهار جولة ميدانية على عدد من المشروعات المائية قيد التنفيذ في المحافظة، لمتابعة نسب الإنجاز، وتقييم سير الأعمال.
وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام أمس الثلاثاء، أن الجولة شملت مشروع محطة ضخ أفاميا، إضافة إلى بحْثِ آليات استئناف العمل في خزان كفر عقيد، وتقييم واقع سد سلحب والوقوف على المعوقات الفنية وسبل معالجتها.
ووفق الوزارة جرى الاطلاع على أعمال مشروع استصلاح وتأهيل مساحة 3564 هكتاراً، إلى جانب تفقد سد الرستن ومتابعة الإجراءات التحضيرية، لصيانة الطريق العلوي ومتطلبات الصيانة الميكانيكية والكهربائية لضمان استمرارية تشغيله بكفاءة.
وكانت وزارة الطاقة أعلنت في الـ14 من الشهر الحالي عن بدء تنفيذ مشروع مدّ خط كهربائي جديد بطول 14 كيلومتراً يربط بين محطة تحويل الشريعة ومحطة ضخ وسد أفاميا في حماة، وذلك بهدف تعزيز استمرارية الخدمات الحيوية وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة في المنطقة.