متابعة ميدانية في حماة لتعزيز كفاءة المشروعات المائية ‏وتسريع وتيرة إنجازها

حماة-سانا‌‎

أجرى مدير الشؤون الفنية في الهيئة العامة للموارد ‏المائية السورية عبد الكريم المنصور، برفقة مدير ‏الموارد المائية في حماة طراد النهار جولة ميدانية على ‏عدد من المشروعات المائية قيد التنفيذ في المحافظة، ‏لمتابعة نسب الإنجاز، وتقييم سير الأعمال‎.‎

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام أمس ‏الثلاثاء، أن الجولة شملت مشروع محطة ضخ أفاميا، ‏إضافة إلى بحْثِ آليات استئناف العمل في خزان كفر ‏عقيد، وتقييم واقع سد سلحب والوقوف على المعوقات ‏الفنية وسبل معالجتها‎.‎

ووفق الوزارة جرى الاطلاع على أعمال مشروع ‏استصلاح وتأهيل مساحة 3564 هكتاراً، إلى جانب تفقد ‏سد الرستن ومتابعة الإجراءات التحضيرية، لصيانة ‏الطريق العلوي ومتطلبات الصيانة الميكانيكية ‏والكهربائية لضمان استمرارية تشغيله بكفاءة‎.‎

وكانت وزارة الطاقة أعلنت في الـ14 من الشهر الحالي ‏عن بدء تنفيذ مشروع مدّ خط كهربائي جديد بطول 14 ‌‏كيلومتراً يربط بين محطة تحويل الشريعة ومحطة ضخ ‏وسد أفاميا في حماة، وذلك ‏بهدف تعزيز استمرارية ‏الخدمات الحيوية وإعادة تأهيل البنية التحتية ‏المتضررة ‏في المنطقة‎.