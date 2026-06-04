وفاة شخصين في بلدة البو عمرو بدير الزور جراء انفجار قنبلة من مخلفات الحرب

دير الزور-سانا

توفي شخصان اليوم الخميس جراء انفجار قنبلة من مخلفات الحرب أثناء عبثهم بها في بلدة البو عمرو بريف دير الزور.

وأوضح رئيس الأطباء المقيمين في المشفى الوطني بدير الزور محمد الباش في تصريح لمراسل سانا، أن قسم الإسعاف استقبل اليوم جثة طفل يبلغ من العمر 14 عاماً، ظهرت عليها شظايا متعددة في مختلف أنحاء الجسم، فيما تم نقل جثمان شاب من العمر 22 عاماً إلى قسم الطب الشرعي.

وبيّن الباش أن سبب الوفاة يعود إلى انفجار قنبلة من مخلفات الحرب أثناء العبث بها من قبل الشخصين في بلدة البو عمرو، ما أدى إلى وفاتهما على الفور.

ولا تزال الألغام ومخلفات الحرب التي خلّفها النظام البائد تشكل خطراً على المدنيين في مناطق واسعة من سوريا، رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات المختصة لإزالتها والتخلص منها، حيث تتسبب بحوادث قاتلة وإصابات بليغة، وتعيق الأنشطة الزراعية والاقتصادية وعودة الأهالي إلى منازلهم.