وفاة شخصين في بلدة البو عمرو بدير الزور جراء انفجار قنبلة من مخلفات الحرب

bomb وفاة شخصين في بلدة البو عمرو بدير الزور جراء انفجار قنبلة من مخلفات الحرب
أرشيفية

دير الزور-سانا

توفي شخصان اليوم الخميس جراء انفجار قنبلة من مخلفات الحرب أثناء عبثهم بها في بلدة البو عمرو بريف دير الزور.

وأوضح رئيس الأطباء المقيمين في المشفى الوطني بدير الزور محمد الباش في تصريح لمراسل سانا، أن قسم الإسعاف استقبل اليوم جثة طفل يبلغ من العمر 14 عاماً، ظهرت عليها شظايا متعددة في مختلف أنحاء الجسم، فيما تم نقل جثمان شاب من العمر 22 عاماً إلى قسم الطب الشرعي.

وبيّن الباش أن سبب الوفاة يعود إلى انفجار قنبلة من مخلفات الحرب أثناء العبث بها من قبل الشخصين في بلدة البو عمرو، ما أدى إلى وفاتهما على الفور.

ولا تزال الألغام ومخلفات الحرب التي خلّفها النظام البائد تشكل خطراً على المدنيين في مناطق واسعة من سوريا، رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات المختصة لإزالتها والتخلص منها، حيث تتسبب بحوادث قاتلة وإصابات بليغة، وتعيق الأنشطة الزراعية والاقتصادية وعودة الأهالي إلى منازلهم.

لتعزيز الوعي الصحي.. الدفاع المدني ينظم ورشة تدريبية في المدينة الجامعية بدمشق
محافظ دمشق يناقش مع القائم بأعمال السفارة الجزائرية تعزيز التعاون الثقافي
74 فريقاً إعلامياً من 24 دولة شاركوا في تغطية احتفالات الشعب السوري بعيد التحرير
الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية الحميدية بريف القنيطرة وينفذ حفريات فيها
فعالية في المركز الثقافي بالمزة بدمشق تسلط الضوء على تمكين ذوي الإعاقة البصرية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك