وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تطلق خطتها الاستراتيجية الوطنية (2026_2028)

photo 2026 03 08 11 57 01 وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تطلق خطتها الاستراتيجية الوطنية (2026_2028)

دمشق-سانا

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خطتها الاستراتيجية الوطنية (2026_2028)، بحضور عدد من الوزراء وممثلين عن المنظمات الدولية والمحلية، وذلك في دار الأوبرا بدمشق.

وتهدف الخطة إلى ضمان الوصول العادل للخدمات الاجتماعية، وتعزيز العمل اللائق للفئات القادرة على العمل، وتمكين المرأة وحمايتها من العنف، وتعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للعائدين، والتحول الرقمي لقطاع الشؤون الاجتماعية والعمل.

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات قالت في كلمة لها إن الخطة الاستراتيجية هي اتجاه في العمل الاجتماعي في سوريا، ووضع شبكات أمان ونظام حماية اجتماعي شامل، مضيفة إن الخطة تسعى إلى تعزيز نظام الحماية للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً والانطلاق إلى التمكين وبناء شراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين.

توزيع 167 حقيبة مدرسية على طلاب مدرسة في قرية عين عيشة بريف القنيطرة -فيديو
حماة تستعد للتحول الذكي للعقد المرورية
الحرارة حول معدلاتها والجو مائل للبرودة ليلاً في المناطق الجبلية
إدارة الأمن العام تنفذ حملة أمنية في قطنا ومحيطها
حملة لإزالة التجاوزات وإشغالات الأرصفة في شارع خالد بن الوليد بحمص
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك