وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تطلق خطتها الاستراتيجية الوطنية (2026_2028)

دمشق-سانا

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خطتها الاستراتيجية الوطنية (2026_2028)، بحضور عدد من الوزراء وممثلين عن المنظمات الدولية والمحلية، وذلك في دار الأوبرا بدمشق.

وتهدف الخطة إلى ضمان الوصول العادل للخدمات الاجتماعية، وتعزيز العمل اللائق للفئات القادرة على العمل، وتمكين المرأة وحمايتها من العنف، وتعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للعائدين، والتحول الرقمي لقطاع الشؤون الاجتماعية والعمل.

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات قالت في كلمة لها إن الخطة الاستراتيجية هي اتجاه في العمل الاجتماعي في سوريا، ووضع شبكات أمان ونظام حماية اجتماعي شامل، مضيفة إن الخطة تسعى إلى تعزيز نظام الحماية للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً والانطلاق إلى التمكين وبناء شراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين.