إصابة شخصين جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف ‏اللاذقية

اللاذقية-سانا

أصيب شخصان جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب اليوم الإثنين، ‏وذلك أثناء قيامهما مع عدد من العمال بجمع الحطب في قرية رشو ‏بريف اللاذقية‎.‎

وأوضح مصدر في الدفاع المدني في تصريح لمراسل سانا أن فرق ‏الدفاع المدني تعاملت مع الحادثة فور وقوعها، وعملت على نقل ‏المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم‎.‎

‏وتواصل فرق وزارتي الدفاع والطوارئ وإدارة الكوارث، ‏بالتعاون مع الجهات المحلية، تنفيذ عمليات المسح والإزالة ‏والتوعية بمخاطر الألغام، في إطار جهود مستمرة للحد من هذه ‏التهديدات، وحماية المدنيين في كل المناطق السورية، ولا سيما ‏الأطفال.‏