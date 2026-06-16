إصابة شخصين جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف ‏اللاذقية

اللاذقية-سانا
أصيب شخصان جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب اليوم الإثنين، وذلك أثناء قيامهما مع عدد من العمال بجمع الحطب في قرية رشو بريف اللاذقية.
وأوضح مصدر في الدفاع المدني في تصريح لمراسل سانا أن فرق الدفاع المدني تعاملت مع الحادثة فور وقوعها، وعملت على نقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم.
وتواصل فرق وزارتي الدفاع والطوارئ وإدارة الكوارث، بالتعاون مع الجهات المحلية، تنفيذ عمليات المسح والإزالة والتوعية بمخاطر الألغام، في إطار جهود مستمرة للحد من هذه التهديدات، وحماية المدنيين في كل المناطق السورية، ولا سيما الأطفال.