الحرارة لانخفاض في معظم المناطق السورية والجو بارد ليلاً على المرتفعات الجبلية

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة في دمشق والمناطق الجنوبية، لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل، وتميل للارتفاع قليلاً في المناطق الشرقية، لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل في أغلب المناطق.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة على المنطقة الساحلية، ويكون بارداً نسبياً بشكل عام ليلاً، وبارداً في المرتفعات الجبلية مع احتمال تشكّل ضباب خفيف في المنطقة الوسطى وغوطة دمشق صباحاً.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية في المناطق الشرقية والجزيرة، فيما تكون متقلبة إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة في المحافظات السورية: