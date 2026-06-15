وزارة التنمية الإدارية تنظم دورة تدريبية حول التخطيط الاستراتيجي في المؤسسات الحكومية

دمشق-سانا

نظمت وزارة التنمية الإدارية دورة تدريبية بعنوان «التخطيط الاستراتيجي في المؤسسات الحكومية» تستمر على مدى عدة أيام، وذلك في إدارة التطوير والإنتاجية بدمشق، بمشاركة مديري من الإدارة الوسطى والإدارة العليا في عدد من الوزارات، والمؤسسات الحكومية.

وأوضحت المدربة ميس عرفات، في تصريح لـ سانا، أمس الأحد، أن الدورة استهدفت مديري الإدارة الوسطى والعليا في عدد من الوزارات والجهات الحكومية، ما يعكس التوجه المتزايد نحو ترسيخ التخطيط الاستراتيجي في المؤسسات الحكومية، مبينة أن التدريب تناول إعداد الرؤية والرسالة المؤسسية وتطويرهما، ودراسة واقع المؤسسات عبر تحليل SWOT، وبناء الاستراتيجيات باستخدام مصفوفة TOWS، وفق معايير عالمية معتمدة في الجامعات والمؤسسات الدولية، إضافة إلى تحويل الرؤية والرسالة إلى أهداف تشغيلية وتكتيكية واستراتيجية، وقياسها عبر مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).

وأكدت عرفات أن الدورة تهدف إلى تأهيل الكوادر الإدارية وتمكينها من تطبيق أسس التخطيط الاستراتيجي بالشكل الصحيح، مشيرة إلى وجود تفاوت بين الوزارات في هذا المجال، الأمر الذي يتطلب مواصلة تطوير الكوادر وتعزيز ثقافة التخطيط الاستراتيجي في مختلف المؤسسات.

من جهتها، أوضحت مديرة مديرية الخزينة المركزية في وزارة المالية، منال هويدي، أن الدورة تشكل إضافة لعملها، وتسهم في وضع استراتيجية واضحة في ضوء المتغيرات، بما يساعد على النهوض بالمديرية وتحسين أدائها، لافتةً إلى أهمية وجود تخطيط استراتيجي لدى جميع الجهات الحكومية للوصول إلى مستوى متميز، وخاصة أن المرحلة الحالية تتطلب النهوض بالمؤسسات لتكون في مستوى يوازي باقي الدول.

تحسين أداء المؤسسات

كما أكد المدير القانوني في هيئة الأوراق والأسواق المالية، باسل صباغ، أهمية الدورة بالنسبة للمديرين في إعداد الخطط الاستراتيجية لمديرياتهم ودوائرهم، موضحاً أن الدورة تسهم في تمكين المشاركين من إعداد خطط استراتيجية للمستقبل، بدلاً من الاعتماد على أساليب العمل العشوائية أو غير المنظمة وتحسين أداء المؤسسات، وتحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف والجهود.

بدوره، أوضح المتدرب أنس عبد الله من قسم السلامة وتراخيص المطارات في الهيئة العامة للطيران المدني أن الدورة تسهم في تحديد الأهداف المستقبلية للمؤسسات وآليات الوصول إليها من خلال التخطيط الاستراتيجي وتطبيقه في مجالات العمل المختلفة، مشيراً إلى أن التخطيط الاستراتيجي في قطاع الطيران يهدف إلى تطوير العمل في المطارات، واستقبال عدد أكبر من الشركات الخارجية، إضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة، بما يشجع شركات الطيران على العمل في المطارات السورية.

واعتبر أن الخطط الاستراتيجية في مجال السلامة الجوية تركز على تحقيق شروط منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، بما يسهم في استقطاب حركة الطيران الخارجية، وتحقيق الأهداف المرسومة للقطاع.

تأتي الدورة في إطار جهود وزارة التنمية الإدارية لتعزيز ثقافة التخطيط الاستراتيجي ورفع كفاءة الكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة وفق المعايير المعتمدة دولياً.