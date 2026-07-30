ورشات الكهرباء تباشر إصلاح خط التوتر العالي بعد اعتداء تخريبي في السخنة

دير الزور-سانا

باشرت الورشات الفنية في الشركة العامة للكهرباء في محافظة دير الزور إصلاح خط التوتر العالي 230 ك.ف في منطقة السخنة، بعد تعرضه لاعتداء تخريبي وسرقة تسببت بخروجه من الخدمة وانقطاع الكهرباء عن كامل المحافظة.

وذكرت مديرية إعلام دير الزور في قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أنه تم تشغيل عنفات الكهرباء الخدمية في محطة التيم، ريثما يُعاد تشغيل خط التوتر العالي بشكل كامل.

وأشارت المديرية الى أن دوريات أمن البادية تواصل ملاحقة المتورطين في الحادثة بعد فرارهم، بينما تتابع الجهات الأمنية إجراءاتها لتعقبهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وكانت الشركة العامة للكهرباء في دير الزور أنهت الخميس الماضي ‏أعمال إصلاح العطل الطارئ على خط التوتر 230 ك.ف (جندر – التيم)، ليعاد الخط إلى الخدمة بنجاح.