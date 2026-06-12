تزويد مجلس مدينة حماة بالمجبول الزفتي لاستكمال صيانة الشوارع ومعالجة الحفر

حماة-سانا

بدأت مديرية الخدمات الفنية في حماة بتزويد مجلس المدينة بالمجبول الزفتي، وذلك بعد عودة مجبل إسفلت “قصارين” إلى العمل عقب سنوات من التوقف، بهدف استكمال صيانة الشوارع ومعالجة الحفر في عدد من المحاور الحيوية داخل المدينة.

وأوضحت محافظة حماة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة أن الخطوة تأتي ضمن جهود تحسين الواقع الخدمي والارتقاء بجاهزية البنية التحتية، بما يسهم في تسريع تنفيذ أعمال الصيانة وتعزيز السلامة المرورية، إلى جانب تلبية احتياجات الأهالي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في مختلف الأحياء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تحسين الواقع الخدمي والارتقاء بجاهزية البنية التحتية، بما يسهم في تسريع تنفيذ أعمال الصيانة وتعزيز السلامة المرورية، إلى جانب تلبية احتياجات الأهالي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في مختلف الأحياء.