تزويد مجلس مدينة حماة بالمجبول الزفتي لاستكمال صيانة الشوارع ومعالجة الحفر

photo 2 2026 06 12 19 15 11 تزويد مجلس مدينة حماة بالمجبول الزفتي لاستكمال صيانة الشوارع ومعالجة الحفر

حماة-سانا

بدأت مديرية الخدمات الفنية في حماة بتزويد مجلس المدينة بالمجبول الزفتي، وذلك بعد عودة مجبل إسفلت “قصارين” إلى العمل عقب سنوات من التوقف، بهدف استكمال صيانة الشوارع ومعالجة الحفر في عدد من المحاور الحيوية داخل المدينة.

photo 4 2026 06 12 19 15 11 تزويد مجلس مدينة حماة بالمجبول الزفتي لاستكمال صيانة الشوارع ومعالجة الحفر

وأوضحت محافظة حماة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة أن الخطوة تأتي ضمن جهود تحسين الواقع الخدمي والارتقاء بجاهزية البنية التحتية، بما يسهم في تسريع تنفيذ أعمال الصيانة وتعزيز السلامة المرورية، إلى جانب تلبية احتياجات الأهالي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في مختلف الأحياء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تحسين الواقع الخدمي والارتقاء بجاهزية البنية التحتية، بما يسهم في تسريع تنفيذ أعمال الصيانة وتعزيز السلامة المرورية، إلى جانب تلبية احتياجات الأهالي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في مختلف الأحياء.

photo 1 2026 06 12 19 15 11 تزويد مجلس مدينة حماة بالمجبول الزفتي لاستكمال صيانة الشوارع ومعالجة الحفر
photo 3 2026 06 12 19 15 11 تزويد مجلس مدينة حماة بالمجبول الزفتي لاستكمال صيانة الشوارع ومعالجة الحفر
photo 5 2026 06 12 19 15 11 تزويد مجلس مدينة حماة بالمجبول الزفتي لاستكمال صيانة الشوارع ومعالجة الحفر

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