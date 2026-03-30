هطولات مطرية تعم المحافظات السورية أعلاها 50 مم في عين حلاقيم بريف حماة

شهدت جميع المحافظات السورية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، سجل أعلاها 50 مم في عين حلاقيم بريف حماة.

وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة الزراعة السورية، اليوم الإثنين، بلغت كميات الأمطار الهاطلة المستويات التالية:

في محافظة دمشق: قاسيون 5 مم، ودوارة البيطرة 1.2 مم، وساحة الحجاز 1.5 مم.

أما في ريف دمشق: الحرمون 17 مم، والزبداني 5.7 مم، وسرغايا 8 مم، ومضايا 4.5 مم، وميسلون 2 مم، وقطنا 2 مم، والتل 3.5 مم، وجديدة الشيباني 2 مم، ومنين 3.8 مم، ودوما 3 مم، القطيفة 0.5مم، ومطار دمشق الدولي 0.4 مم.

وفي درعا: نوى 6 مم، وإزرع 5 مم، وتل شهاب 2 مم، والشيخ مسكين 7 مم، ومدينة درعا 2 مم، والصنمين 2 مم، والمسيفرة 3 مم، وبصرى 2.2مم.

وبلغت كميات الأمطار الهاطلة في السويداء: المدينة 5 مم، وشهبا 6 مم، وصلخد 5 مم، وعين العرب السويداء 12 مم.

وفي القنيطرة: حضر 39 مم، ومدينة القنيطرة 11.5مم، ونبع الصخر 6.5 مم.

أما محافظة حمص فبلغت كمية الهطولات المطرية في: الرستن 9.5 مم، العريضة 22 مم، والناصرة 32 مم، وتل دو 12 مم، وتلكلخ 26 مم، ومدينة حمص 3 مم، وشين 47 مم، وقلعة الحصن 45 مم، ومرمريتا 39 مم، والمخرم 2 مم، والقصير 1 مم، وتدمر 3.5 مم،

وفي محافظة حماة: أفاميا 5.5 مم، والحميري 13 مم، والرصافة 34.6 مم، والسقيلبية 6.5 مم، والكريم 15 مم، وحر بنفسه 8 مم، وحماة المدينة 9.2 مم، وربعو 21مم، وشطحة 30 مم، وعين حلاقيم 50 مم، وعين الكروم 29 مم، وكفرزيتا 6.5 مم، ومحردة 6.3 مم، ومصياف 46 مم، ووادي العيون 45 مم، والسلمية 7 مم، والصبورة 4.5 مم، والسعن 2.6 مم، وعقيربات 5 مم.

أما في طرطوس: القدموس 22.5 مم، والشيخ بدر 23.5 مم، ومشتى الحلو 31 مم، ودريكيش 34 مم، وصافيتا 10 مم، والصفصافة 23 مم، ومدينة طرطوس 4 مم، وبانياس 5 مم، وحمام واصل 9 مم.

وفي اللاذقية: البهلولية 28 مم، والحفة 11 مم ، والقرداحة 10 مم ، والقطيلبية 6.5 مم، ومدينة اللاذقية 3 مم، والمزيرعة 9 مم، وبوقا 3.8 مم، وجبلة – حميميم 5.8 مم، وربيعة 1.3 مم، وصلنفة 12.5 مم، وقسطل معاف 3.2 مم، وكسب 26 مم، ووادي قنديل 8 مم.

وبلغت الهطولات المطرية في إدلب، في إحسم 7 مم، وإدلب 9 مم، وأرمناز 22 مم، وأريحا 8.5 مم، والبارة 14 مم، وإيبلا 2 مم، وبداما 17 مم، وجسر الشغور 8.2 مم، وحارم 12 مم، وخان شيخون 3.3 مم، ودركوش 16.5 مم، وسراقب 3 مم، وسرمدا 12.3 مم، وكفر تخاريم 17 مم، ومحمبل 20.7 مم، ومعرة النعمان 3 مم، وأبو الظهور 0.8 مم.

وفي حلب: مدينة حلب 19.5 مم، وحلب – المطار 3.5 مم، وعفرين 26 مم، والباب 8 مم، والسفيرة 4 مم، وجرابلس 2مم، ومنبج 4 مم، وخناصر 5 مم، ومسكنة 6 مم.

أما في الرقة: تل أبيض 3.5 مم، وبئر محيسن 3 مم، ومدينة الرقة 4 مم، والسبخة 2.5 مم، والكرامة 2 مم، والمنصورة 8 مم

وفي الحسكة: الجوادية 5 مم، والدرباسية 2 مم، والزهيرية 15 مم، والقامشلي 3.5 مم، والقحطانية 5 مم، والمالكية 17 مم، واليعربية 8 مم، وتل حميس 6 مم، وعامودا 3.5 مم، وهيمو 2 مم، وأبو راسين 2مم، وتل بيدر 1 مم، وتل علو 6 مم، وأبو قصايب 3 مم، والحسكة 2.5 مم، والهول 1 مم، وتل براك 3 مم، ورأس العين 1 مم، والشدادة 3 مم، ومركدة 16 مم.

أما في دير الزور: البوكمال 0.3 مم، والتبني 1 مم، ومدينة دير الزور 2.7 مم.

ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على كمية الأمطار الهاطلة خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى زيارة المنصة الوطنية السورية للهطولات المطرية “غياث” التي أطلقتها بالتعاون مع مؤسسة “مدد للتنمية وبناء السلام”، عبر الرابط (https://ghiyath.gov.sy/).

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم الإثنين أن درجات الحرارة ستوالي انخفاضها في أغلب المناطق لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2-5 درجات مئوية مع بقاء الفرصة لهطل الأمطار في أماكن متفرقة من البلاد، حيث تكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً، وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية والشرقية والجزيرة.